自由廣場》（北社評論）期待制憲如防疫 成全民運動

◎ 葉賽鶯

「台灣新憲聯合陣線」日前成立，揭明「創造新憲法、邁向正常國家」主旨，獲得上百民團熱烈響應，當日終身奉獻制憲議題的台灣制憲基金會辜寬敏董事長，與曾研擬新憲草案的台大李鴻禧名譽教授，都鏗鏘有力、激昂慷慨地，細數四十多年來參與制憲活動的心路歷程，當場更有不少青壯世代的有識之士，也就新憲表達看法及參與意願。期待制憲能蔚為風潮，有如台灣防疫成為全民運動。

武漢肺炎肆虐全球，而台灣防疫有成，得力於人人戴口罩、勤洗手，社交保持安全距離，並且關心疫情發展保持警戒，身體力行對抗疫情。國內防疫成功，進而援助他國，享譽國際，指揮中心與醫護人員賣力使防疫蔚為全民運動有以致之。雖然近日疫情因桃醫院內感染，遭受考驗，不過藉此提升防疫動能，相信台灣必能安然渡過此一難關。

請繼續往下閱讀...

制憲如像防疫，也能成為全民運動，人人關心相關議題，制憲必能期其成功。諸如國名為何、環保、勞動、文化、數位科技等新興基本人權、三權或五權分立等，尤其是國家名稱，是中華民國？台灣？中華民國台灣？中華台北？台澎金馬？國內外都混亂分歧，值得全民勇於面對，深切論辯。

日前有位前部長受邀演講，談及國家文化記憶庫、國家人權博物館等，要以國家團隊，提升國際能見度云云；試問此一「國家」要以怎樣的國名稱之？猶如個人，叫做張三、李四或王五？至關緊要，蓋名不正則言不順。

現行憲法規定「中華民國」，如被簡稱為「中國」，有錯嗎？又譯成英文為「China」，國人持「China」護照全球趴趴走，常被誤會是中國人，華航載著「China」到處飛，連受贈口罩的外國，都誤會是中國送的？ＷＨＯ更將台灣疫情納入「China」中，難道不是咎由自取嗎？

以國家正名為例，只有制憲才能達成；想要入聯，也非有自己的國名不可。主張國名為「台灣」者，固要推動制憲，而維護「中華民國」或其他名稱者，也宜推動制憲，因為勇敢接受全體民意洗禮，才有資格做現代民主憲政國家的真正主人。

建議新憲聯合陣線，將制憲重要內涵化繁為簡，學習防疫做法，推展為全民運動，應有助於制憲早日完成。

（作者是北社理事兼法政組召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法