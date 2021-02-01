自由廣場》德國有把台灣當朋友嗎？

◎ 張豐麟

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）於一月二十四日致函給台灣經濟部長王美花和行政院副院長沈榮津，表示半導體晶片短缺，危及德國汽車產業復甦，因為根據德國《商報》報導，有鑑於晶片短缺，賓士（Benz）已被迫減少工人的上班時數，二○二一年二月起可能暫停組裝作業，奧迪（Audi）和福斯（VW）生產線則是恐將暫停。台灣平面媒體亦揭露，王部長已跟台積電高層聯絡轉達訊息，顯見台灣政府已用具體行動善意回應德國。

不料，在一月二十五日的德國聯邦記者會上，德國外交部發言人阿德巴赫（Maria Adebahr）再次強調，德國政府對台灣的立場至今沒有改變，堅持一個中國政策。要求台灣提供協助卻又不把你當朋友，狠狠甩了經濟部長熱呼呼的一巴掌！

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去年新冠肺炎肆虐時，台灣在口罩產能充足後，便援助德國一百萬片口罩，但德國收下後僅用「謝謝他國援助」草草帶過，德國最大報《畫報》更以「害怕中國？台灣捐贈援救物資，德國沒有道謝」為題大幅報導。

另外，近年啟動預計耗資超過五千億公帑預算的潛艦國造案，在一九八○年代中期，本有機會向阿根廷取得北海造船廠建造的TR-1700潛艦，卻因為德國拒絕發給出口許可而胎死腹中，讓台灣吃盡苦頭。

即便過了二十年，台灣自行研發的雷霆二千多管火箭發射車商售採購案，德國政府還是拒絕發給出口許可，迫使台灣最終透過韓商引進德國MAN車廠的商規車改裝後，以韓國產品名義出售給台灣。持平而論，德國對台灣並不友善。

若再回顧上個月德國在卸任歐盟高峰會輪值主席國前，總理梅克爾全力促成歐盟和中國達成雙邊投資協定，即便有議員提醒中國壓迫新疆穆斯林維吾爾族人，並將集中營產品銷往歐洲的不良紀錄，歐中投資協定還是在「德國引擎」的強力牽引下達成原則性談判。德國強勢且堅決的向中國靠攏，自然引起法國、波蘭、比利時、盧森堡及荷蘭等國的質疑。其實問題相當簡單，因為德國是中國最大的歐洲貿易夥伴，兩者有密不可分的利益關係。在一切向錢看的原則下，自然不可能提升與台灣的外交層級，台灣方面也無須因為德國經濟部長的一封信，就貿然要求廠商調高資本支出去擴產，以免增加未來減產時的風險，反而適得其反！

（作者為大學行政人員，台中市民）

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