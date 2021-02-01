高教展望》陽明交大今掛牌 挑戰高教學術龍頭／教師平均論文數超越台大 可望引發頂大一波排名戰

前段國立大學師生及財務統計

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明交通大學掛牌，雙方強強合併，師生人數破2萬、資產預算規模大幅躍進，可望引發國內頂尖大學一波排名戰。補教界評估，陽明交大合校對今年學子選校志願尚不會造成大改變，但若有新辦學模式或亮點，未來選校排序是有可能改變。有大學校長統計分析，高教整體仍以台大為龍頭，但陽明交大合校後的每名教師平均論文數已超越台大，未來學術衝刺與影響力可期。

各大學2020年論文總數與每師平均論文數統計

選校志願今年應無變化

長期研究高教發展的中山大學校長鄭英耀指出，世界大學排名看學校聲望、師生比、學術論文、校友表現、國際化等，短期內台大還是獨占鰲頭。但根據中山大學IR辦公室統計，學術論文發表方面，台大雖論文總數最多，但若細算每名教師平均發表數，陽明交大合校已超越台大。

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鄭英耀分析，以過去清華大學併新竹教大為例，經歷2年磨合，近年論文數也已提升，國外如英國倫敦教育學院與倫敦大學合併，教育領域排名從50到100名直衝上冠軍，陽明交大有機會成學術新焦點。

頂大樂見高教整合強化

論及學生志願排名，補教老師劉駿豪分析，今年2校仍分開招生，而交大與陽明在各自領域皆已是前段班，台成清交等傳統排名今年應不會有大變化，尚未聽說考生特別討論2校合併而改變志願。但清大併竹教大時，當年度竹教大科系的志願分數門檻大升，主因清大推雙專長，考進竹教大可享受清大資源。未來陽明交大須推招生新模式或新亮點，可對學生產生更大吸引力。

台大校長管中閔則認為，陽明交大合併後將成領域更完整也更具競爭力的大學，確實可能改變部分學生對大學的選擇，樂見台灣有一個更具競爭性的高教環境，可望加速高教改變和進步，期待共創新局。

成大校長蘇慧貞表示，合併要一加一大於二，仍待彼此同心協力磨合，共創新機。成大則會從過去成功經驗思考，去年無論產學合作、學術發表等都創歷史高點，將維持最佳模式與組合再評估下一步發展。

陽明專長醫學、交大專長科技，彼此互補，目前也在爭取增設醫學院的清大校長賀陳弘說，樂見高教良性競爭，醫學與科技結合是世界大趨勢，希望這2個領域在國內產學各層面都能有更多整合，增強產學國際競爭力；也希望政府能更開拓思維，協助創造更多模式與案例。

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