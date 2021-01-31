自由廣場》不用中國疫苗就一句話

◎ 楊浩民

拜讀貴版「多國抵制中國疫苗有感」一文，深有同感。其實不只武漢肺炎疫苗，只要是中國製造的任何醫療器材和防疫用品，都應該一律禁止在台使用！而且不需要洋洋灑灑的理由，和什麼中國廠商行賄以加速審核速度、幾期臨床實驗、假疫苗和過期疫苗事件都無關，只要一句話就夠了：因為中國是台灣的敵國！

道理很簡單，中國既然想併吞台灣，當然希望台灣越亂越好，絕不樂見台灣防疫成功登上世界舞台受到各國稱讚！國際媒體報導台灣防疫，甚至國旗也上了版面，中國玻璃心碎滿地，可想而知，中國有可能提供給台灣什麼好疫苗？台商在中國注射疫苗，誰知道注射下去的是什麼東西？如果只是無效疫苗倒也罷了，萬一是更可怕的細菌病毒呢？再讓他們回台傳染？

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中國政府一向喪心病狂毫無人性，視人命如草芥，什麼事情做不出來。之前金門海灘的非洲豬瘟病死豬，是否有可能是中國故意放來漂流到金門添亂的？九二一地震那年，不也是中國打壓我方紅十字會，說一個國家只有一個紅十字會，國際援台物資應該經由中國轉交？所以中國只會千方百計把台灣搞亂，絕不可能好心幫助台灣防疫，我們不能把正常人的思考模式套用在中國政府！

當然，如果台灣真的全面禁用中國醫療用品，一定又會有藍營人士批評「意識形態作祟」、「逢中必反」…之類，但這是誰造成的？還不就是中國共產黨自己的惡形惡狀？至於國民黨和台灣主流民意漸行漸遠，也是他們自己造成：中共本質本就邪惡，國民黨幾十年前大力宣傳反共教育，台灣人皆知「萬惡共匪禍國殃民」，近十幾年來共產黨沒變，還越來越大聲叫囂併吞台灣，可是國民黨卻變成親中媚共，結果當然就離台灣民心越來越遠了。

（作者為公務員，新北市民）

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