自由廣場》回應《算不算Ａ營養午餐？》

◎ 周玉娟

看完《算不算Ａ營養午餐？》一文，場景有似曾相識的感覺。不過因法令逐年修訂，帶班老師及校長主任行政人員吃免錢餐的情形，已很少見。

然而學校午餐不論是自辦或委外辦理，行政單位及科任教師的配餐量上確實會比班級多，一則是因成人食用量原本就大於小朋友，再則有時候會有愛心志工或來訪賓客臨時用餐，會提供較多備量。

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筆者曾經任職的學校，為了維護學生用膳權益，在學校午餐委員會中曾針對非學校教職員工在校用餐有過提案討論， 一改以往免費供餐陋習，不再免費提供午餐給到校協助校務活動的愛心志工或蒞校訪問賓客，而是另行收費納入公庫或評估狀況從會計部門或從家長會相關科目實支實付，也就是說遵循「使用者付費原則」，讓用餐者能吃得安心，讓供餐者能依法行政，不占便宜也不吃虧。初始推動時，或有許多雜音，但經學校不斷宣導與溝通說明，實施多年，平順無虞。

學生午餐費用是代收代付，取之於學生，本就應用之於學生，更何況現下學校午餐委員會裡有家長代表，其中現任家長代表占了四分之一以上，發揮了把關監督角色，在提升午餐品質和強化親師間推動健康飲食教育都有莫大幫助。

只是該文所提，晚到教師吃不到或打包文化，也確實在教育現場時有所聞，這就得視教師之間相互體諒，適量取餐，維護彼此用餐權益。至於打包剩菜剩飯，原是珍惜食材做法，但是不該成為專人福利，大家輪流或是照顧家庭較為弱勢者，相信較能服眾，以絕悠悠之口。

（作者為國小退休校長，台中市民）

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