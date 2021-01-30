自由廣場》超級軋空戰之弱勢者反擊

◎ 吳政穎

近幾日，美國股市因為空頭機構過度做空電玩零售商GameStop，引起社群網站Reddit上「下注華爾街（WallStreetBets）」論壇中的網民號召散戶一起軋空華爾街法人。這場散戶軋爆法人的史詩級軋空戰，在一月廿九日導致Robinhood、Interactive Brokers、Charles Schwab、Webull等網路交易平台，限制相關股票的期權交易，甚至有只准賣不准買的措施。看似華爾街法人作弊的措施，引起散戶更大的不滿。

這起大軋空事件的散戶情緒，其實跟川普崛起的原因類似，都是全球化下，中下階級對所得分配不均的憤怒。根據多項報告顯示，全球富豪在武漢肺炎疫情後，財富不減反增，貧富差距再度加大。如今，華爾街選擇以不公平的手段來限制散戶的權利，讓人想起一月六日，美國國會大廈遭衝擊事件後，Twitter、Facebook等社交平台接連對川普進行言論審查並停用帳號，Apple、Google、Amazon更聯手封殺川普支持者使用的社交平台Parler。川普曾說過要「抽乾華盛頓沼澤」，沼澤中的政商利益集團就包含華爾街、矽谷科技巨頭等在內。這些利益集團也以強大的力量來對付川普和他背後所代表中下階級。粗暴的手段不僅讓自由市場遭受懷疑，也影響了言論自由。

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在科技巨頭停用川普帳號後，歐洲許多國家都出來譴責這樣的做法威脅言論自由。過去，言論自由的認定聚焦於政府和個人言論的關係，但現在因為人人都使用社交平台，使社交平台的個人言論可以快速觸及到比過去更多群眾。這樣的環境下，科技巨頭竟然可以凌駕司法之上，審查民選總統的發言。科技巨頭過大的影響力，讓德國、波蘭、英國等國家開始研議相關的法案來限制科技巨頭，以免對民主體制造成傷害。

自由市場因為新興網路平台的便利而有了不同的生態，這起軋空大戰會有怎樣的結局還有待觀察。另一方面，言論自由也在數位時代的新環境下引發了是否該從政府與個人的關係變成政府、科技巨頭與個人的討論。這都證明了在全球化和數位化下，科技的進展帶來的改變已經比現有法律還快。

台灣在金融市場或許還不會面臨類似的問題，但過去幾年因為社群平台內容審查和網路假訊息等影響民主選舉的狀況層出不窮，除了全球化和科技快速發展所衍生的問題外，台灣還要面對中國統戰的侵擾。為了保護自由民主，台灣應該也要開始討論現行法律工具是否真的足夠面對這些挑戰。

（作者為台灣基進政經私塾學員、軟體工程師）

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