新聞線上》邱淑媞差點死於防護面罩

記者莊榮宏

中國的武漢肺炎疫苗，安全性始終是大問號，得不到先進國家認證，更不得台灣人信任，馬英九卻認為它是「兩岸的潤滑劑」，還強調是台灣不接受它，真是一派荒唐言。

如果說最近不斷唱衰台灣防疫工作的楊志良是真小人，那馬英九就是偽君子了。

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中國疫苗究竟是「藥」還是「毒」，連中國人都沒信心，這一針打進身體，能否預防武肺病毒還是未知數，卻可能引發嚴重副作用而丟命，造成「武肺未治而身先死」，這算是哪門子的兩岸潤滑劑？不如說它把台灣人當成活體實驗的白老鼠還比較貼近事實，這等事，馬英九居然敢把它說得那麼好聽，真是其心可誅。

兩岸潤滑劑不是沒有，「中共放棄併吞台灣」就是治標兼治本、治病兼治根的兩岸潤滑劑，只要中共放棄併吞台灣，則何止是潤滑？保證兩岸一日千里，雙方股市至少連漲一個月，中共若不信，大可試試看；結論是兩岸潤滑的責任在中共，球也在它手上，若不「放棄併吞台灣」，則惠台多少條都將徒勞無功。

中國國台辦近日宣布「禁止輸入台灣生產或轉運的肉類產品」，此話一出飽受嘲笑，因為台灣未向中國輸出肉品至少已有六年，明眼人輕易看出，這是中共對藍營在台灣內部發動反萊豬政治行動的隔海唱和，人們於是抓到了！只要「中國」國民黨在台灣搞事，「中國」共產黨就遙相呼應， 兩個中國黨聲氣相通又一例證；至於連勝文為幫中國武肺疫苗打開市場而罵拒用疫苗的台灣宛如「山大王」，更是人盡皆知，不在話下。

馬系愛將邱淑媞最近很搶風頭，當年包得緊緊宛如太空人登陸月球的裝扮，因而畫面一再重播。

她視察和平醫院時一身重裝穿戴滴水不漏，卻無視院內醫護人員缺乏防護物資，「保自己命無比珍貴，視醫護命猶如草芥」，屍臭般的官僚習氣大肆飄散，令人掩鼻；最可笑的是她連防護裝備也穿戴不好，為了向媒體發言作秀而取下呼吸罩時，還被彈性繫帶勒頸，差點一口氣喘不過來而當場嗝屁，看得令人噴飯，笑到掉淚。

馬市長用這種咖小當衛生局長，難怪和平醫院封院封得死傷慘重、天怒人怨，事隔十七年仍被痛罵不已，正常人通常會閉門思過，她卻搶著出來丟人現眼，此婦和楊志良自我感覺良好的指數異常，也堪稱是公衛界的兩朵噁心奇葩了。

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