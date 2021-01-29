社論》多邊合作 從調查武漢肺炎做起

世衛派出的專家團雖然正在中國，但北京自知，一旦揭露武漢肺炎的諸多暗黑內幕，內外壓力勢必接踵而至。（歐新社）

武漢肺炎肆虐全球超過一年，疫情持續發燒。染疫人數已然一億多人，死亡人數也達二百多萬人。疫情大爆發的源頭中國武漢市，七十六天的封城決策甫滿一年。但從病毒發生到擴散，北京當局依舊隱匿及卸責，以他國為壑，試圖抹去人類慘痛受害紀錄的最關鍵過程，極權中國，欠全世界一個交代。

諷刺的是，中國領導人習近平廿五日在世界經濟論壇的視訊講話中，大談多邊主義，稱其要義是國際上的事由大家共同商量著辦。他批美國搞「小圈子」、「新冷戰」。還說要堅持透過制度和規則來協調規範各國關係，「反對恃強凌弱」。結果這話立遭受到中國貿易報復的澳洲政府反譏，澳洲財政部長佛萊登柏就不以為然說：「我們同意強國不應欺凌弱國的看法，但那看起來似乎有點言行不一。」

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中國報復澳洲，最大原因在澳洲政府數度要求國際調查武漢肺炎的病毒起源。說一套，做一套，原就是中國共產黨控制人民、行騙世界的慣用手法。回看去年疫情擴散之初，是誰做出的決定，讓人口一千多萬的武漢市，放出了五百萬人外逃？是誰在阻礙世界衛生組織人員進入疫區調查？又是誰在操弄世衛領導階層，延宕並誤導全世界對武漢肺炎的判斷與處置？更遑論其他如謊報疫情數據，以及被外界認為刪除可能與病毒起源高度關聯的實驗室資料。這裡面有任何習近平所稱的多邊主義嗎？

呼籲調查武漢肺炎如何在中國發生的，不是只有澳洲政府。去年五月世界衛生大會召開時，包括澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、英國等約三十國，再加上歐盟廿七個會員國，參與國家數高達近六十國即已共同提案，要求世衛組織秘書長譚德塞實地調查病毒源頭，並啟動應對疫情的檢討。就連向來主張與中國發展關係的德國總理梅克爾，同樣於世界經濟論壇，就在習近平大言不慚談多邊合作的隔天，批評中國與世衛組織在爆發初期隱匿疫情，呼籲應記取教訓。

中國政府是最沒資格談多邊主義的。一如貿易體系，北京被認為利用規則獲取不公平利益。此刻高談多邊，無非是因應美國拜登政府上台與盟邦修補關係，盼能因此「沾一點邊」。另方面，中國於疫情期間圖謀擴張，在印太地區升高軍事動作，以貿易手段拉攏或懲罰美國盟邦，無非為了先形成既定事實，再與美國等進行較勁。這不就是恃強凌弱，有任何多邊合作的影子嗎？

刻意鸚鵡學舌，正是北京當局眼下的伎倆。拜登政府為顯示與前任川普政府差異，多次強調多邊主義以及與盟邦合作，拜登總統昨與日本首相菅義偉電話會談時，重申釣魚台列嶼適用美日安保條約；美國國務卿布林肯也先後與加拿大、日本、英國及德國等國外長聯繫，展現強化關係的意志。所聚焦者雖仍以中國問題為主，但似乎還欠缺一個可以串聯這些重要盟邦進行多邊合作與共同行動的議題。

基於地緣因素與不同利益等，美國的盟邦對中國威脅的程度或內容，卻有不同的看法。日本與台灣，對北京的軍事增壓動作，感受當然要較歐洲國家更為強烈，至於新疆維吾爾族的「種族滅絕」問題，歐洲國家因宗教或歷史因素，關切態度特別明顯。對正需展現全球領導力的拜登政府而言，這個起手式，必須要能引發盟邦普遍的共鳴，在行動上才有一致性的可能。而調查武漢肺炎的發生，正是一個北京最不願意面對，而有著慘重疫情損失的各國，最企望知道的事實真相並進行責任追討。

重返世衛組織的美國，正需要重塑領導以有效反制北京對世衛的長年滲透。世衛派出的專家團雖然正在中國，但北京自知，一旦揭露武漢肺炎的諸多暗黑內幕，內外壓力勢必接踵而至。

在可預見的干預及粉飾情況下，美國應主導一份經由跨國協力的調查報告，尤其涵蓋著歐亞等民主國家意見，包括對武漢肺炎最先示警的台灣，是最起碼、也最具國際公信力的作法。戳破習近平一邊喊「不能以多邊主義之名、行單邊主義之實」，另卻趁機模糊焦點，以及打著多邊反多邊的障眼法。在多邊合作上，除了因應氣候變遷危機外，拜登總統此刻應還有所說「我們不能再等了」的更迫切議題。

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