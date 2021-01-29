自由廣場》最該被罷免的議員

◎ 李欣芬

最近社會上喧騰著市議員罷免潮，先是本月十六日桃園市議員王浩宇被罷免成功，接著下月六日高雄市議員黃捷即將投票見分曉；然而我覺得最該被罷免的是台北市議員潘懷宗！

潘議員一九六一年出生於台北市，畢業於東吳大學化學系，赴美取得神經化學及分析化學博士，現任陽明大學醫學院藥理學研究所兼任教授。亦即他的專長是化學，然而他卻以醫藥專家自居，頻頻上醫療健康節目，讓醫藥界對他很感冒；而且身為台北市議員的他，經常代言商業產品，堪稱演藝人員，市議員反而成了副業，根據二○一一年的財產申報，潘的身價早已超過一億！

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然而，潘懷宗所代言的商品卻陸續出現安全疑慮等狀況。例如：雅芳「淨活水」淨水器未取得美國國家衛生基金會（NSF）認證，廣告指稱通過美國水質協會和美國國家基金會檢驗認證，而遭公平交易委員會裁罰一○○萬元；台糖「鈣股力」所稱「九週減少七十八％骨質流失」只是動物實驗結果，而未經人體試驗，被衛福部及台南市政府認定誇大療效誤導消費者而違反「健康食品管理法」。

最大的爭議是去年二月廿七日，他在政論節目《這！不是新聞》說，新冠肺炎病毒可能是源自美國，又宣稱美國在二○一九年爆發跟電子煙有關的肺炎，也是新冠病毒引起，當場跟醫生槓上；騰訊網還特別發表以「台灣節目說新冠病毒源頭在美國？拜託專家，請認真讀論文」為標題的文章加以駁斥！

潘懷宗的本業是議員，但在台北市議會開議期間，潘因為外務眾多而鮮少到場，更曾將原訂十五分鐘的質詢時間，「分送」給其他議員！可見潘議員有虧職守，台北市民實難諒解！

近日爆出潘議員涉嫌以人頭詐領公費助理薪資後挪作私用，長達十二年，初估金額至少新台幣三○○萬元，遭士林地檢署向法院聲押。可見不缺錢的他，卻連違法的小錢也不放過！

總結，潘懷宗根本不適任議員，應該被罷免！

（作者為台灣教授協會會員，台北市民）

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