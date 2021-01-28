社論》重返亞洲 公驢遇上戰狼

從歐巴馬到拜登，「重返亞洲」面臨著越來越想主宰亞洲的中國習近平。可以說，印太戰略的現場，公驢和戰狼都在摩拳擦掌。（美聯社合成圖）

拜登上任一週餘，優先處理經濟與疫情，北京則針對台灣向這位白宮新主人壓力測試，光是本月二十三、二十四日，就派二十八架次軍機侵擾我國西南空域。ＣＮＮ報導稱，這次的時機和編制似乎是給美國新政府傳達訊息，拜登才剛上任幾天就面臨重大外交挑戰。而在二十日就職當天，北京宣布制裁二十八名川普政府的「反華政客」。川去拜來之際，宣布制裁名單，與其說是針對川普，不如說是衝著拜登而來。共和黨籍參議員柯頓呼籲拜登，應把制裁視為中國在他上任首日對他外交政策的攻擊，並用最強烈的措辭譴責，也應以制裁回敬負責這項脅迫行動的中國官員。此事，且看標榜「多做少說」的拜登政府會採甚麼後續行動。

香港，內地化特快列車，沒有最後一站，只有下一站。全國政協副主席、前特首梁振英代表北京試水溫說：「中英聯合聲明」、「基本法」均清楚列明，香港特首可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，特首若改由協商產生，英國人不能指違反「聲明」，也不須修改「基本法」及人大釋法。「大公報」呼應梁振英，聲稱「香港要告別西方價值」。目前的有限度選舉，港人爭取朝雙普選前進，北京則意在釜底抽薪民主派「顛覆」國家政權的渺茫機會。香港，特別值得注意，因為它是當前的微型亞洲，預演習近平的內心戲。

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北日本，南印度，中國主宰亞洲的重要兩關。中國全國人大常委會議通過「海警法」，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動用武力，自二月一日起生效。有日媒分析，中國未來在釣魚台海域的行動將變得更加尖銳。不過，這種武力展示顯然不限於針對日本。拜登當選後曾承諾菅義偉，釣魚台適用美日安保條約。日前，美國新任國防部長奧斯汀也向日本防衛大臣岸信夫重申此意。一再重申之必要，透露不尋常的訊息。或許，除了針對台灣，北京可能準備在釣魚台搞衝突邊緣策略了。

拜登新官上任的十七道行政命令中，宣布重回世界衛生組織，卻未及究責北京與世衛坐令疫情蔓延。而北京，對世衛專家前往武漢調查，只准和中國科學家交換意見。甚至，北京還提高了聲調，要為武漢肺炎洗產地，大言不慚「全球多地同時暴發」。在多國究責聲中，北京總是老王賣瓜防疫成功。儘管如此，中國的疫情已然又有再起跡象。中國對病毒根源諱莫如深，唯恐真相大白於世，其於減緩國際疫情（包括美國）自有負面影響。拜登準備聯合全球盟友共同應對中國挑戰，歐盟卻在德國主導下完成歐中投資協議談判。梅克爾所屬的基民黨黨代表大會，華為成為會議贊助商，排在感謝名單首位。凡此，對美國「重返亞洲」，堪稱來自場外的牽制。

武漢肺炎之亂元年，中國更加肆無忌憚地鋪陳霸權夢，「就做戰狼又何妨」。對印度，在加勒萬河谷、乃堆拉山口等地區，挑起邊境衝突。澳洲，亟欲擺脫中國勢力介入，煤炭、紅酒等遭到北京經濟制裁。越南，繼漁船在南海遭中國軍方海警船撞沉之後，中國進一步在有主權爭議的西沙群島、南沙群島設「西沙區」、「南沙區」，西沙區人民政府駐永興島，南沙區人民政府駐永暑礁。中南半島，中國在瀾滄江建造大壩，控制湄公河流經國家的水源。菲律賓，習近平承諾杜特蒂捐贈五十萬劑武肺疫苗，意在減輕南海爭議的壓力，加重杜特蒂疏美親中的傾向。而台灣，面臨數量、機種越多、越頻繁的解放軍機艦侵擾。為此，美國國務院發言人普萊斯敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。美國羅斯福號航艦打擊群則進入南海，以促進「航行自由」。

從歐巴馬到拜登，「重返亞洲」面臨著越來越想主宰亞洲的中國。可以說，印太戰略的現場，公驢和戰狼都在摩拳擦掌。我們相信，拜登國安團隊不至於對中國戰狼出征毫無警覺，但包括以上的試金石所浮現的，一如大前研一所示警的「習近平已希特勒化」，恐需予以全面重視、果斷行動。尤其是，所謂的以經貿改變中國、全球議題與中國合作，早被北京借力使力發展軍力、收買國際組織、瓦解制衡中國的圍堵圈，再不改弦易轍，不啻「資敵」。假若，習近平四處搞新常態，華府的作為一改過去四年的強硬反擊，縱使拜登有「重返亞洲」的構想藍圖，仍可能因為太模糊而令盟友難以想像。

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