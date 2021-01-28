自由廣場》（金恒煒專欄）人民選出的人民收回

先問個有趣的問題，同樣面臨被罷免境況；一個是民進黨的王浩宇；一個是無黨籍的黃捷，為什麼民進黨挺黃捷的力道反而遠甚於挺王浩宇？罷免王浩宇的門檻八萬多票，不只民進黨評估難難難，連藍營也沒有什麼把握。從過去罷免案的紀錄來看，除了罷免高雄市長韓國瑜成功外，幾乎是不可能的任務；即使修法降低門檻，時代力量的黃國昌依然因同意票未達標而過關。民進黨冷對王浩宇案，憑仗的就是此一天險之不能逾越。

王浩宇被罷，除選區藍大於綠外，王本人「顧人怨」也是重要因素。王浩宇罷免成功，無異是幫黃捷大忙，民進黨不敢忽視骨牌作用，蔡英文兩度下令全黨動起來，「不能坐著不管」；罷黃勢必比罷王難多多。

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韓國瑜的罷免達陣，成為台灣選舉史上的轉折點，罷免不再是天方夜譚。受到韓國瑜被罷的刺激，國民黨及藍營燃起復仇之火，使出「報復性罷免」戰術，烽火遍地；攻下王浩宇，只是大虧之後的小贏，對一蹶不振的士氣倒有提升之功，最新民調顯示，國民黨支持度回升五．五個百分點。國民黨意圖藉由一次次的罷免戰操兵。

選舉要提「政見」，罷免基本上不需要理由，儘管「選罷法」明文規定「檢附罷免理由書」，但沒有審核機構，也不能／敢審核，形同具文而已。誠如美國加州一九一一年首次推動並通過罷免法的當時州長Hiram Johnson所說：不需要違法事實也可罷免，罷免是「預防性措施」，讓「不恤民意的官員下台」。

美國是聯邦制，罷免法由州議會制定，目前十九個州有罷免法。第一位被罷免下台的州長是一九二一年北達科州的Lynn Frazier，第二位是二○○三年的加州州長Gray Davis，補選繼任者就是大名鼎鼎的知名影星阿諾．史瓦辛格。以加州為例，Davis之前，有過一一七次的罷免，統統以失敗告終，可見罷免之難。州長、副州長、檢察長、參議員、全體或個別法官⋯⋯，都可以罷免，正如《聖經》〈約伯記〉所說：「上帝賞賜的上帝收回」，人民選出的人民罷免，如此而已。

我們憲法上明文規定，罷免權屬於人民基本權利之一，但從來沒有落實過。二○一六年十一月通過選罷法修正案，門檻終於下降到可以罷免的程度。罷免制度最重要的意義是，民選官員從總統到立委、議員以下都可以罷免；任期制不是必然、唯一的保證。罷免不必問理由，政黨當然可以參與，不介入才是假仙。至於「報復性罷免」法所不禁，不必掩飾；罷免勢必進入台灣政治程序。林濁水說：「罷免行政首長，邏輯還說得通，但罷免議員，違反言論免責的自由主義。」美國罷免州長、議員、官員等，史不絕書，所有罷免名單全在案，從沒人拿「言論自由」來扣帽子。民主制度固有想像的理想面，但本質上不脫赤裸裸的權力鬥爭；馬基雅維利主義在民主體制中也虎虎生風。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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