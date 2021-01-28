自由廣場》中國篩劑？捷克、西班牙、土耳其、英國打臉！

◎ 秦靖

當衛福部長陳時中之前被媒體問到，為何台灣核酸檢測費用比中國貴十九倍時聲稱，「因為我們（台灣）比較準」，對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮以「這位先生」不是無知就是唬弄台灣老百姓的話語批評陳時中部長。

國台辦發言人朱鳳蓮說著中國大規模的「混檢」不需要個人付費；根據個人需求，隨時預約核酸檢測的「單檢」費用僅需新台幣三四四元至五一六元。朱鳳蓮自豪中國篩檢的準確度極高，奉勸「這位先生」應該老老實實向台灣民眾講清楚，台灣核酸檢測費用為何如此昂貴的原因，需要新台幣七千元上下。

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中國篩劑準不準確，不是國台辦發言人說了算！早在去年三月底，捷克向中國訂購的三十萬劑快篩試劑，遭到捷克衛生專家斯伏辛諾娃指出，這批快篩試劑錯誤率約八十％。中國辯稱捷克弄錯使用方法，捷克衛生部部長普萊穆拉之後則說，錯誤率「只」有二十％到三十％。

西班牙衛生部則是回收下發地方政府的八千個篩檢試劑組，並把還沒分派的五萬組快篩試劑退貨。

土耳其官員則證實，中國生產的一種武漢肺炎快篩檢驗試劑組，正確率僅三十％至三十五％，政府已放棄採用。英國政府衛生署負責人則說，這些病毒抗體篩檢套件用在輕症患者身上時，測得的結果不太可靠。

「便宜沒好貨」往往是許多人根深柢固的偏見，好貨如果便宜，就是「俗擱大碗」。買東西不是盲目買最貴的，但一定要買對的，聽聽其他消費者使用後的回饋意見，貨比三家不吃虧。

比較世界各國自費檢驗的費用，美國約為二五○美元（折合新台幣約七一○○元）以下；英國約為英鎊130至200元不等（折合新台幣約5000至7600元）；日本自費檢驗費用約為25000至50000日圓不等（折合新台幣約7000至14000元）。再聽到世界各國對於中國篩劑滿滿的負評，你若是消費者，會相信中國國台辦發言人的自吹自擂，還是相信台灣「這位先生」建立許久的公信力。獨裁中國隻手遮天的片面資訊與自由台灣公正透明的完整訊息，你會相信誰？

（作者為教育工作者，台南市民）

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