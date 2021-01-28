自由廣場》（青年時評）從京都看台灣

◎ 陳志剛

我是一位台灣留學生，正在日本京都讀書。

去年蔡英文總統在連任演說中，提到「當一個台灣人可以很光榮！」這段期間身在海外，對蔡總統所言深有所感。

經過日本媒體一年多的報導，研發口罩地圖的唐鳳廣受日本同學崇拜，大學教授相當佩服台灣政府的防疫表現，甚至歐美朋友也屢屢提到台灣在這一年多來備受關注。身為台灣人不僅走路有風，也在在感到台灣的防疫實在是相當成功。

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而與台灣相比，我所身處的京都則宛如另個世界。留學生大多過著深居家中的生活，大幅減少與友人見面，所有課程也都改為線上進行，平時很少前往學校。

不僅日常生活受到影響，日本的醫療體系更面臨極大的壓力。連日以來的院內感染，已經造成日本許多醫院無法收治更多病患，導致某些實屬高風險的輕症感染者無法入院治療。根據在地媒體報導，去年末以來，已有好幾名確診患者，因為醫院無法承擔更多病患，而不得不在家療養，而後被發現猝逝於家中。新聞不時報導的「醫療崩潰」，可說正在日本各地發生。

醫療體系之外，觀光業與飲食業等服務業也深受打擊。大小祭典接連取消，餐廳不是縮短營業時間，便是直接歇業。京都以往人滿為患的寺廟或風景區，現今則是門可羅雀，冷冷清清。不只是京都而已，日本各大都市，乃至世界各地都是如此。

這些都是在台灣無法想像的。

在台灣，確診者無論有無症狀皆須入院，並由專業的醫療團隊照顧到好。醫療崩潰的狀況，從未在台灣出現。去年疫情以來，台灣始終維持個位數的死亡人數。台灣社會彷彿與世界處於平行時空，學生自由上課、國旅蓬勃成長、餐廳照常營業、大型活動依然舉行，人們在自律之下，過著安全而健康的日常生活。世界各地疫情仍舊肆虐之下，從海外看向安全而自由的台灣，即使自己身在國外，依舊深刻感到作為台灣人的光榮，以及身為台灣人的幸福。

近期台灣再次爆發院內感染與本土疫情，每日看著台灣的新聞，自己身在海外，除了祈禱疫情早日平息，仍希望所有台灣鄉親繼續撐醫護，配合防疫措施，團結擋下這波疫情。

再堅持一下下，相信台灣可以度過這次危機，二○二一年會是更好的一年。

（作者就讀於日本京都大學文學研究科，新北市民）

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