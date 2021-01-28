自由廣場》封院會讓部桃變成病毒培養皿

◎ 王英明

有感於國內最近對「封院措施」爭論不休，約翰霍普金斯大學生物系助理研究員、台籍醫師葉庭育（Julian Yeh）二十六日特別發文說，他去年三月及最近發表的論文，已一再指出： 「有群聚感染，應該是予以疏散，而不是封鎖。」他依照病毒基因序列研究所做的結論，認為封院的行為，會使病毒突變速度加快，若無法根絕互相傳染（基本上不是負壓病房就不可能根絕），封鎖會讓病毒發生RNA recombination （基因互換），整個封鎖區會變成一個大型培養皿，讓病毒做出一堆突變。其他專家也有同樣看法，此建議已被世衛組織接受，通知各國。

目前部桃的做法，正好符合這個理論，而且看來緊張的疫情，正在控制中。

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這幾天藍綠代表人物的爭論或甩鍋，很多都只是聚焦在「封院是誰決定」這件事情上。十八年前沒有像葉醫師這種想法或建議，由於缺乏經驗又在混亂之中，而且所謂中央與院轄市，位階幾乎平行，朝小野大，台北市馬市長聲勢如日中天，民進黨政府中央防疫專家的建議，地方不一定接受，倉促之中做出和平醫院封院的決定，暫時就說是「不得已之惡」吧，誰決定的都沒關係，問題是當時所有的防疫裝備物資、院舍容量、病床分級、人流分配、專家指揮系統、病棟隔離，統統等於零。

而當基層人員向衛生局求援，得到的答覆卻是「你們要自求多福」，這就像電影「大敵當前」的史達林格勒保衛戰，沒有發足夠槍枝，就叫士兵衝向敵方的機槍陣地，違命者會被當場槍斃一樣，真的是非常荒唐。

封院只是一個名詞，問題是要怎麼去做。我們或許可以容忍十八年前不得已做了封院決定，但是無法容忍沒有做好配套措施就封院。當年有些想講出內幕的人，聽說在升官後也就封口了。我們也許可以就此忘記以前的慘劇，但無法接受有人過去沒做好該做的事，逃過彈劾，卻妄想要用十八年前的舊觀念，強迫政府處理目前的疫情。這其實已挑起了很多人心中的痛。

（作者為台灣家庭醫學醫學會創會理事）

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