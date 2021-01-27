自由廣場》監考老師，郎咧？

◎ 李嘉賢

今年學測，傳出中山女高考場內有一名學生，考試考到一半遇到蜜袋鼯爬上身，導致驚嚇過度，無法順利作答完成卻在鈴響時被迫必須交卷的意外。

這起事件令人感到荒謬的部分，除了竟然會有考生在大考時將自己的寵物帶進考場之外，最讓人不解的是整個事件從媒體報導到向大考中心提出申訴，都是由該名受害女考生及她的家長獨自承擔和處理，不禁令人納悶，事發當時在場的監考老師究竟到哪裡去了？

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從現有的新聞中，我們知道蜜袋鼯是帶進考場的考生把牠再捉回去的，監考老師似乎並未妥善處理，既未安撫受驚嚇的女考生，也未讓該名女學生延長作答，更未主動將事件回報給大考中心。難道是監考老師進入考場之前，都沒有受過訓練或相關意外的應對指南？

今年學測試題格外艱深，而且又是舊課綱的末代考試，試想，如果是自家的孩子在苦讀近三年後，想在考場好好答題卻受到這等不公平的對待，真的會心疼不已。至於大考中心的回應則是等到二月十八日的考試委員會再作確認，但別忘了這名女考生考試當天已飽受驚嚇，接下來還得忍受三週的不安！

期待大考中心能在不影響其他考生權益的情況下，對該名女學生做出最大的補償，同時也希望大考中心加強監考老師的應變能力，畢竟沒有任何人希望應考時碰上如此毫無作為的監考老師。

（作者是教育工作者）

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