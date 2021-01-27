自由廣場》（林保華專欄）習大狼為何害怕分裂與對抗？

中國最大戰狼習近平廿五日晚間在達沃斯經濟論壇的視訊會議發表講話，從他的講話中可以折射其「狼心狗肺」。他的嚎叫重心是：在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，只能把世界推向分裂甚至對抗。

這是國際論壇，因此習的講話主要是說給外國人聽的，從其指責內容來看，是不指名的指向美國。除了「小圈子」是歪曲之外，冷戰、脫鉤、斷供、制裁，正是習大狼的痛處。

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為何「小圈子」是歪曲？因為美國明擺著是聯合其他國家圍堵中國，再把中共與中國分開，要中國人民一起參與圍堵中共，這怎麼是小圈子？而拜登還嫌川普的圈子太小，要團結更多的盟友對付中共，那不是更大的圈子？說「小圈子」只是賊人夜行吹哨給自己壯膽。

為何冷戰、脫鉤、斷供、制裁是習的痛處？他自認這把世界推向「分裂」甚至「對抗」。

中共共產革命三大法寶之一就是「統一戰線」，是統一在民主國家的普世價值旗下嗎？當然不是，而是要統一在中共獨裁專制的價值觀下，並使用滲透與武力等手段來實現。統戰太臭，現在改成「融合」，增加欺騙性而已。美國等西方國家與中共合作了幾十年，真的差點被它融合了。現在要脫鉤，已經因為你中有我，我中有你，變得非常困難。但是脫鉤必須走下去，否則被中共從政治、經濟、文化融合去了，還有美國嗎？香港就是被中共融合的典範，「東方之珠」變成「東方之豬」。

拒絕融合就必須搞分裂，對抗中共的融合。冷戰是和平手段，和平必須有武力做後盾，關鍵時候不排斥運用武力對抗。中共對第一島鏈就是不斷用武力脅迫，對南海諸國也如此，不對抗而任其擴張，就是投降。習大狼要大家不搞分裂，放棄對抗，就是要實現全球赤化。「一帶一路」就是主要手段之一。

全球還籠罩在武肺病毒之下，習大狼沒有好好檢討道歉，就忙著為統一全球梟叫狼嚎，除了惡狼吃人是不分時段外，也有其急迫感，那就是中國經濟每況愈下。不要相信中共公佈的經濟數據，那是大內外宣的一部分，只要看看中共如何不擇手段併吞民企，又猴急的引誘外資（這是兩則完全相反的理念），就可以知道習大狼正在發窮瘋；而華為創辦人任正非與習大狼公開唱反調，也說明科技制裁對華為與中共傷害之深。

對習近平此舉，美國新政府很快做出回應，白宮發言人莎琪回答不會因此改變對中戰略，並且繼續譴責中國的工業間諜活動和竊取智慧財產權的行為。披著羊皮的狼，仍然是狼，最近共機對台灣大規模騷擾與通過「海警法」允許海警在中共自認的領海內動武，就是挑釁印太戰略的證明。這一點全球應該有明確的認識，就如印度那樣，繼續加強制裁中共。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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