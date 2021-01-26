社論》台美新關係有好的開始

隨著拜登總統上任，美國政治進入新局面，台灣與美國的關係也邁向新階段。在華府，我駐美代表蕭美琴應邀出席總統就職大典；在拜登上任的第四天，國務院針對中國大規模軍機侵擾台灣，表明中國已威脅區域和平穩定，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，敦促中國停止對台灣軍事、外交和經濟施壓，要求北京「與台灣的民選代表進行有意義對話」。同時，新任國防部長奧斯汀指出，中國是美國的最大挑戰，美國將確保承諾，支持台灣自我防衛。國務卿提名人布林肯也強調，美國對台灣安全有「不分黨派的承諾」。

拜登政府上述宣示，就台美關係而言，是好的開始；有如蕭美琴指出，美方釋出了重要訊息。由於拜登在二○一二年副總統任內，曾以「改革者」稱讚習近平，歡迎中國「和平崛起」，他當上總統後對中國及台灣的政策作為，因此廣受矚目。不過，二○二○年他已改以「暴徒」（thug）形容習近平，選戰的語言之外，更重要的是反映了美國人民、國會及兩黨對中國的態度丕變。如今，在川普總統四年積極作為之後，針對中國威脅與競爭的戰略已然成形，拜登即或「川規拜不隨」，至多也只是戰術或手法上的差異。

請繼續往下閱讀...

台美關係重新出發，基本態勢如此，我們自須本著自助人助的原則，在共同價值、安全及利益的基礎上，努力增進雙邊關係。不過，我們內部卻一直有一股勢力，反美不遺餘力，最值得關切。這一勢力，因國家認同錯亂，親中國而反美國，無視台灣安全與整體利益，妄圖把台灣推向中國的軌道；他們常以監督為名，卻毫無對國家社會的基本忠誠，甚至衍生了唱衰台灣、與中國唱和、恐嚇台灣等諸多離譜行徑。

應借鏡美國朝野兩黨一致針對中國的範例。就在拜登宣誓就任之時，北京當局宣布，對「在台灣問題上表現惡劣」的二十八位官員實施制裁，包括剛卸任的國務卿龐皮歐、曾訪台的衛生部長阿札爾、副國務卿柯拉克、亞太助卿史達偉，以及駐聯合國大使克拉夫特、國安顧問歐布萊恩、波頓、副國安顧問博明等。中國對川普政府官員的報復之舉，不論是否出自「敲詐勒索」或「殺雞儆猴」，重要的是國安會新發言人霍恩的回應︰在就職當天實施這些制裁，中國似乎企圖利用美國的黨派分歧，但這不會奏效，美國兩黨都反對這種毫無成效的花招，「拜登總統期待與兩黨領導人一起，帶領美國勝過中國」。

與此形成強烈對比的，是蕭美琴出席就職大典，本是台美關係的好事一樁，卻在台灣引發爭議。從部分中國國民黨人、名嘴到網路鄉民，都有人大作文章，恣意揣測扭曲，極盡醜化之能事。就職典禮前，這些人就指蔡英文政府「押錯寶，被拜登拋棄」，蕭美琴要出席「門都沒有」。及至蕭代表「有圖為證」，貼出現場照片，他們轉而就其他細節混淆視聽，企圖帶風向，先說先贏。

於是，有如國人所看到的諸多莫名指控。這些人說，蕭美琴出席是買票入場，甚至言之鑿鑿指稱花費了一萬美元；有人說，那是透過國會議員贈票；也有人質疑她未掛典禮識別證，身分有如「路人甲」；還有人從照片地點發難，指她「只是去蹭個熱度，圍牆外拍照打卡」，「站在草皮區一點都不尊榮」；更有人宣稱她即使以外交使節的身分參加，並不稀罕，國民黨時代已有前例。種種光怪陸離說法，無奇不有，就是欠缺查證。然而，根本的事實是︰蕭美琴出席是正式取得「就職典禮國會聯合委員會」（ＪＣＣＩＣ）直接發出的邀請函，以外交使節的身分參加，並非透過議員贈票或買票；且如參議院外交委員會主席里契所言，係兩國斷交以來首例。

更讓人看不下去的，這些以部分國民黨人及藍營為主的反美勢力，不僅以製造傳播假訊息為能事，還進一步以假亂真，由其同黨在立法院提案，以蕭美琴前此「散布假消息、破壞台美互信」為由，凍結蕭美琴三成交際費。同樣地，台灣與捷克關係不錯，駐捷克代表處預算也被部分凍結。從而，駐外代表在第一線拚外交，他們卻極力扯後腿。台灣有俗語「飼老鼠咬布袋」，拿來描繪這幫人所作所為對台灣的危害，至為貼切。

這就是今日台灣內部的隱憂。這幫人反美親中，惡行罄竹難書，從二十年前六十九次封殺對美軍購潛艦預算到現今以「首戰即終戰」恐嚇台灣、反對放寬美豬進口、凍結潛艦國造經費、鼓吹接受中國疫苗…，骨子裡潛藏的都是反美親中心態。只是人民的眼睛是雪亮的，欠缺對國家社會的基本忠誠，難以長期蒙混得逞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法