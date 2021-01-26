自由廣場》小心「中國病毒」！

◎ 張國財

武漢肺炎，這個美國卸任總統川普口中的「中國病毒」（筆者按：就像光說「德國病毒」一詞，無法讓人聯想指的是德國麻疹還是希特勒、納粹一樣，武漢肺炎實不宜泛稱為中國病毒），即便將官方宣稱的死亡人數遭國際社會強烈質疑的中國排除不計，在全球已奪走近二百一十三萬條人命，幾乎是二次世界大戰末期丟在日本廣島、長崎的兩顆原子彈總死亡人數的十倍！

今天，歐美（甚至於全球）許多國家的經濟嚴重受創，醫療體系更瀕臨崩潰；東京奧運已被迫延至今年七月舉辦（屆時極可能不是直接取消，就是關起門來比賽）；去年底的感恩節、耶誕節、新年倒數計時活動皆已走味變調；民眾出國旅遊計畫全部泡湯，藝文活動與音樂饗宴幾近停擺不說，連日常基本的生活步調也全亂了套，至今仍看不到盡頭的這一切，追根究柢起來，罪魁禍首當然就是武漢肺炎的原鄉：中國！

請繼續往下閱讀...

是的，沒有Made in China的武漢肺炎，加上中國的隱匿疫情，又何來後續這場散播全球的經濟大災難與人命大浩劫？當然，一年前，歐美等國對武漢肺炎疫情的輕忽、低估、不以為意、相信中國，同樣難辭其咎！

往者已矣。要問的是：因輕忽低估、不以為意、相信中國而吃足苦頭的歐美國家，有從而領悟星火可以燎原、防微杜漸的道理，以及學到「共產中國不可信任」的教訓了嗎？如果沒有痛定思痛的徹底覺醒，下一次，如果遭「廣義」的邪惡共產中國病毒（諸如滲透、擴張、霸權病毒等）全面入侵時，又如何救亡圖存？

（作者是新竹教育大學退休副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法