社論》拜登時代台灣的機會與挑戰

拜登就職後，台灣最關心川普的抗中挺台政治遺產能否延續。拜登就任之際，美國仍深陷於疫情肆虐、社會對立加劇的深淵，內政顯然會是最優先處理的事項；中國政策則可望延續對抗政策，視中國為美國的最大威脅。至於台灣，儘管美台BTA洽簽尚未看到突破的曙光，但是協助台灣自我防衛與參與國際組織，顯然已經定調了。這其中，既有台灣的機會也有挑戰。

拜登的國安、外交、經貿團隊主要人事大抵來自歐巴馬時代，彼等面對中國崛起，相信與中國進行「建設性交往」符合美國利益。而交往政策的重要意涵，即認為「中國經濟自由化，就能促使政治自由化」。而歐巴馬另一個重要政策乃是「重返亞洲（pivot-to-Asia）」戰略，望文生義係警覺中國崛起的威脅，美國必須將政經資源再度投入亞洲，以稀釋中國的影響力。然而，「重返亞洲」的象徵性意義多於實質作為，尤其對中國在南海及第一島鏈的擴軍行為，仍採取消極輕忽的態度，使得中國由經濟強權躍升為軍事強權的意圖逐漸成形，變成自由世界最大的威脅。因此，拜登啟用的歐巴馬團隊班師回朝，到底是要走歐巴馬對中綏靖路線，抑或延續川普強硬抗中的鷹派作為，攸關亞太甚至全球民主國家的安危。

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這個問題由拜登團隊最近的發言，大致可以理出一個清楚頭緒︰中國是美國最大威脅，已是美國共和民主兩黨的共識，因此儘管民主黨上台，也已放棄「交往政策」，認定中國不但無法藉由經濟成長而改變，反而強化內控，成為科技獨裁政權，並且積極對外擴張，意圖打造一個紅色中華帝國。國務卿提名人布林肯形容中國是「科技專制政權」，直言「在習近平當國家主席後，中國已不再韜光養晦」，中國無庸置疑是美國最大挑戰，「對抗中國」已具美國兩黨強烈共識基礎。布林肯也認同龐皮歐對中國在新疆迫害少數民族是「種族滅絕」的說法。其他提名閣員也多有類似表態，顯見抗中已是美國一條無法回頭的路，儘管前進的路徑兩黨未必相同，但目標卻是一致的。對台灣而言，美國確保台海安全的具體承諾，才是美台關係的核心議題。而布林肯則明確表達，拜登政府支持協助台灣擁有自我防衛能力，並稱身為「科技專制政權」的中國若進犯台灣，「對他們來說會是慘痛錯誤」。剛獲提名通過的國防部長奧斯汀也在聽證會上表示，美國對台支持堅若磐石，會確保美方恪守承諾，支持台灣得以自我防衛。拜登團隊支持台灣自我防衛，顯然口徑一致。

尤有甚者，川普以美國優先與公平貿易為核心概念發起的美中貿易戰，似乎仍是拜登政府的基本架構，兩者的差別只在於拜登希望聯合盟友，重返多邊國際組織，與川普的獨行俠作風並不相同。此所以拜登一上台馬上廢除川普頒布的多項行政命令，彰顯「川規拜不隨」形象；然而，卻沒有取消川普對中國的加徵關稅。財政部長葉倫一番有關美中貿易戰的談話，諸如︰中國一直以非法補貼、傾銷產品、竊取智慧財產和對美國貨物豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」；拜登政府將運用所有可用工具，對付「中國不公平和非法的貿易陋習 」。葉倫之言乍聽之下，還以為川普的經貿團隊依舊堅守在美中貿易戰的最前哨。若是美中貿易衝突並未停火，則作為供應鏈兵家必爭之地的台灣，對美國的重要性將會與日俱增，成為美國挺台的道德訴求之外最堅實的互利基礎。

唱衰台灣者一貫認為，民進黨政府與川普走太近，一則惹怒中國，將會招來台海衝突的禍端，此外，拜登上台後，美中對抗形勢一旦緩和，台灣將會被邊緣化，陷入孤立的困境。但是，台海形勢緊張，不是台灣的挑釁，而是中國毫不掩飾併台野心，並進行軍事侵擾行為所致。亦即，台灣是現狀維持者不是破壞者，中國本就有犯台之心，若是沒有美國的抗衡，中國肯定會得寸進尺，肆無忌憚地霸凌台灣。其次，中國是美國與自由世界最大威脅，已形成美國兩黨的共識，拜登接掌政權，抗中形勢依然不變。此舉更加印證，親近民主美國、遠離專制中國，乃是維護人權、和平、民主、自由普世價值必走之路，只要朝向正確的方向，台灣將得到世界正義力量的支持，永遠不會孤單。

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