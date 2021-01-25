自由廣場》酸台、醜台歪風吹向台積電

◎ 林尚榮

近期隨著台積電股價高漲，酸台、醜台的歪風也吹向這家企業。

台積電有何了不起？「日本不願犧牲環境，不做代工」；「高污染，也只有台灣人不要命的搶著做」。中國把發展半導體列為國策又為何做不來？「中國一流人才都去金融業或網路電商；半導體工時高、薪資低，不是大陸最頂尖的行業」；「大國比較不搞代工」；「錢給的跟台積電一樣多，要怎麼玩都可以」。

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上述Ｑ＆Ａ來自ＰＴＴ，想帶風向的特定媒體這樣引用，《中時》：「日本晶圓代工為何慘輸台灣？他一句話戳中要害」；《聯合》：「陸半導體發展不起來？網解答：一流人才愛的是這行」。

全球最大半導體公司英特爾在美國自行生產晶片，其規模大於聯電，只是技術落後，才不得不考慮增加對台積電的依賴。代工是商業模式；代工會污染，自製難道就不會？台積電將前往美、日設廠；韓國也計畫在美國進行擴廠；技術更落後的中國，不也希望台積電去「污染」？至於金錢萬能，華為創辦人任正非受訪時曾表示：「中國芯」不（能）靠砸錢，靠人才。苦主已給了答案。

鄉民胡言破綻多，但披著「專家」的外衣迷惑力大。《商周》網路專欄文章「台積電股價狂衝近六百，對台灣是好事嗎？老總對巨頭企業暴漲後的反思」被《工商時報》、《中時》引用，標題為「當台積成另類武器！大國博弈台灣玩得起？」「被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場」。所謂「最終下場」是暗指中共取台，作者的邏輯：「在習近平眼中，台積電可能比台灣更有戰略價值，有了台積電，就不用怕美國，因為連英特爾都向台積電求救，中國再也不必擔心被老美『卡脖子』。」所以他呼籲並擔心：「我們應加入大國博弈的戰局？還是適度保持中立？繼續陷在『護國神山』迷思中是沒有意義的，我們住在原子彈旁邊，而且威力還不斷在提升，二奈米製程代表『原子彈2.0』。」

推升台積電（股價）遠因有5G、物聯網、車聯網等高速成長的市場，近因有英特爾委外的潛在商機；而關鍵是五奈米之後，台積電製程技術領先全球。但現今的先進製程沒有單一國家或企業能獨立完成，如最高階EUV光阻劑來自日本化工業者；微影設備及相關服務的龍頭是荷商ASML，ASML的光刻機最核心技術來自美國。談習近平拿了台積電就不會再被卡脖子，這是紙上談兵。

半導體技術的發起原本來自美國，從設計、製造到封裝、測試，幾乎都是在老美技術的基礎上建立的。而台積電股權結構七成五是外資，最大股東是美國花旗銀行託管帳號，另客戶大多數也來自美國，如蘋果、超微、高通、英特爾、賽靈思、博通等，華為約兩成，這也就是為什麼當美國商務部修改規定，台積電要遵守限令，切斷華為晶片的主因。

總之，從產業發展脈絡及企業經營的務實面來看，台積電的選擇再自然不過。「加入大國博弈、選邊站」是扣帽子；把台積電的成就類比為台獨的風險，是偏見與盲點，居心叵測！

（作者為上市公司專業經理人）

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