自由廣場》學測難度暴衝，什麼道理？

◎ 胡嘉智

號稱舊課綱末代考生應該都有「鐘擺效應」的心理準備，但家長跟學子應沒料到，大考中心對末代考生竟然端出類似大怒神般的臨別贈禮！

有民間教育及考試業者評論今年學測，對「頂尖」學生是有鑑別度，甚至某些科目是歷年來學測難度相當高的一年。這讓筆者擔憂大考中心是否要再加強系統思考：

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一、是否讓常態分配中位數的學子群反而無法適度鑑別？

二、學科能力測驗旨在測驗考生是否具有接受大學教育的「基本學科能力」。

三、今年真適合把最難的一次考題設計給最無退路的舊課綱考生？

四、舊課綱學生萬一要重考，銜接到一○八課綱的配套還在滾動式修正啊？

因此，這次「學測大怒神」，會產生哪些可能的學習嘔吐感？全教總就評論今年社會組數學試題「史上最難」，容易導向學生放棄數學。

此外，若只是因為去年過度簡易，今年要提高鑑別度， 相信大家也支持，但若缺乏常年學測整體難易程度的常模化設計配套，導致動輒產生難易暴走，是否會讓高社經地位的家庭加速選擇更彈性分班、更超前部署以加速複習跨領域統整的私立貴族學校？

從知識、理解、應用、分析、整合、評價的認知層次來說，學測應循序漸進，均衡出題，若單為了頂尖學子群能有高鑑別度，過多高閱讀量、跨領域、轉來拐去的題組，嚴重排擠課本基本題目，是否會讓學生產生「課本無用」的嘔吐感？

其實這部分應該是在後面多元學習檔案或指考來補足配對性，頂大自己也早就用現場筆試跟寫小論文，來增強學生特質能力與系所發展方向的配適性。

避免「學測大怒神」現象再出現，筆者建議：

一、大考中心早日提出學測常年期整體難易程度常模化檢核機制。

二、提出對於各科普通、中等、優等學子的鑑別度題組題庫與每屆各科題組難易程度均衡檢核機制。

三、上述兩項當責委員會應該適度納入在正常教學現場的代表，因為大考中心當責更是要促進整體教學環境正常化、健康化。

落實以上三點，即可引導公立高中繼續堅持正常教學，還可避免變相助長補教業者。今年第一天學測難度暴走，立即有補教業者加碼提出指考方案。難不成學測完，末代考生面對基本能力檢核的學測都如此艱難？更迫使學子繼續向學校請假，去補習班進行所謂「魔鬼訓練」？

（作者為世新大學副教授，松山高中家長會副會長）

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