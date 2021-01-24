自由廣場》學測作文與18歲公民權

◎ 范綱植

筆者參與學測試務工作已歷十年，自二○一八年起「國語文寫作能力測驗」從國文考科中獨立自成一科，數年來可見試卷內容活潑生動，但若仔細歸整分析題目型態，答題方向大都與學生個人生活經驗與內在情感的抒發相關，鮮見公眾議題價值判斷與取捨的寫作題目。

相較於數十年前大學聯考的作文，無論考卷出的是什麼題目，皆必須以「反共復國，建立復興基地」為結論，才能取得高分，淪為空洞的愛國文字堆疊，為人詬病；吾人亦有所擔憂，仍涉世未深的學子，在強調生活經驗與內在情感導向的寫作測驗，如何避免在補教業推波助瀾下，成為「為賦新詞強說愁」譜寫出華麗的修飾詞藻，卻無以載道、意義淺薄的文章。

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「考試領導教學」眾所周知，引導學生累積知識的知識範疇與建立特定思考模式，亦間接反映出我們希望形塑出什麼樣的學生。因此，我們應捫心自問，我們如何看待這群即將完成十二年國民教育、進入大學，並且在四年後成為社會的生力軍。

民法修正案已通過將成年的年齡由二十歲下修為十八歲；政府亦已達成共識，甚至準備啟動公投修憲，下修投票年齡下限至十八歲。因此，未來參與大學學測的考生絕大多數都將具有公民權，可透過投票行使其對公共事務的態度與國家未來的想像。

那麼，學測的國語文寫作能力測驗的方向，應可從個體情感延伸至公共性議題的申論與評述，例如：「經濟發展與環境永續二者，您認為孰輕孰重？」等無特定答案，但事關重大的價值選擇。藉此訓練學生對周遭社會事務的觀察與思考、培養學生可言之有物地表述其所選擇的公共價值。如此，可了解青年學子的主流思考方向，且又何嘗不是一種新興公民的另類「出口投票」？

（作者參與學測試務工作十年，任職於大學）

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