自由廣場》從蕭美琴談保護台灣不應該分黨派

◎ 蕭徐行

由於民進黨與川普政府關係密切，拜登就職典禮邀請函有一度無法搞定，國民黨酸言酸語，一副看笑話的心態！即至駐美代表蕭美琴最後能夠出席，國民黨也不願意祝福台美關係再次啟航，仍然處處挖瘡疤。這樣見不得國家好的心態，顯然還搞不清楚民眾不喜歡這種黨派重於國家的政治動作，再不改，四年後還是無法重返執政的。

對多數民眾來說，保護台灣安全是國政的重心，不該有黨派政治或地區之分的。兩國之間是否對抗或征戰，國家利益、現實利害仍然是首要考量，不會因為是哪黨哪派執政而有太多親疏厚薄之別。美國會支持台灣，當然是考量台灣在抗中第一島鏈上居於關鍵位置，守住台灣就能防止中國勢力進出太平洋，也可避免東北亞與東南亞之間「斷鏈」。

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台灣也需要美國的支持，沒有美國過往在政治、軍事、經濟、科技的力挺，台灣很有可能早受到共產主義的侵害。美國對於台灣的支持從一九五○年代韓戰爆發前後開始，在一九七○年代則因為美國國際戰略的調整而陷入低潮，繼之在中國勢力逐漸崛起，不僅威脅到美國的國際霸主地位，解放軍也屢屢闖入太平洋—美國西岸的護城河，台灣這艘「不沉的航空母艦」的戰略地位，才又受到美國重視，並加以補強。

中華民國自抗戰時就依賴美國的強力救援，退守台灣後，尋求美國支持更是國民黨外交系統中最重要的工作，如果沒有老美的支持，台灣國際孤立的冬天早在一九五○年代美蘇冷戰開始就已經來到。尤其自一九七九年美國正式承認中華人民共和國後，台灣的外交處境即備受打擊，外交工作人員在美國以及各個主要國家也是處處受到冷落，在許多地方，別說國家交付的任務完全推不動，駐外人員在人身安全與移動便利上也不受保障，完全沒有國家尊嚴。

對於蕭美琴代表受邀參加拜登就職典禮，可以證明民進黨因為押寶川普而受民主黨嫌棄一事並非實情，這對於未來四年、乃至於八年的台美關係發展，都稱得上有一個好的開始。能夠提升台美關係並且增進台灣的安全度不是很好嗎？台美關係發展應該是台灣全民一起努力與關注的國家利益，不要再分國民黨或民進黨了！

雖然中美關係正從川普時代的「全面對抗」走向拜登時代既聯合又鬥爭的「競合之局」，然而台美關係維持常溫是可以預期的，我們對這樣的發展應樂觀期待，這才是台灣生存的最大保障。

（作者為獨立評論人，台北市民）

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