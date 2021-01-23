自由廣場》美國國策不因政權交接有根本變動

斷章取義見縫插針只是貽笑大方

◎ 福和會

美國以中國為最大假想敵，規劃大包圍中國，並非始於川普，歐巴馬執政時代就已經建立整體規劃，當時稱之為「亞太再平衡」。然而，由於歐巴馬的中東與烏克蘭戰略失誤，引發敘利亞內戰擴大與烏克蘭危機，造成美俄對抗，大包圍中國不得不暫停，轉而默許馬習會，這只是暫時的權宜之計，待危機結束，仍要回到大包圍中國。

川普率領美國在軍事與經濟上大步邁進大舉包圍中國，居功厥偉，但不代表這僅是川普個人的意志，更非川普上台才開始規劃，而是依照美國最佳戰略利益的正確道路前進，歐巴馬時代啟動，川普接手，拜登再接手，雖然表現上與執行細節上會有調整，但整個大方針並不會有任何改變。

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就拜登挑選的重要國家戰略首長近日分別發表的言論分析，拜登沒有要對中國鬆手的傾向。拜登的國家安全顧問人選艾薇兒·海恩斯表示，將最優先分配更多美國情報單位資源用以對抗中國，並指出：美國對中策略，要因應中國如今特別頑強的侵略性的事實，她明確支持對中積極強硬，才能應付當前所面對的挑戰。

拜登的國務卿人選安東尼·布林肯，於歐巴馬時代擔任美國副國務卿，當時所負責的重大任務即是「亞太再平衡」。布林肯認為面對美國的戰略威脅，需要與盟國密切合作，與川普強調單邊主義不同，儘管採取的手段相異，目標卻相同。對於中國，布林肯強力認同川普「對中國採取強硬措施是正確的。」

布林肯更支持川普國務卿蓬佩奧在任期最後所提出的：譴責中國在新疆對維吾爾人進行種族屠殺的反人類罪刑，並承諾將會繼續禁止進口中國採用強迫勞動生產的產品，並禁止出口關鍵科技給中國以免用來迫害人權。

拜登選擇的國防部長，美國首位非裔中央司令部司令洛依德·奧斯汀，同樣稱中國「對美國與美國的盟友與夥伴們構成顯著的長期國安威脅」，並再度強調，他相信「中國是最優先威脅」。

拜登所挑選的財政部長，前聯準會主席葉倫，於參議院聽證時，相當明確的表示「將對付中國濫用性的、不公平的，以及非法的貿易行為」，指稱中國過去一直傾銷商品、樹立貿易障礙、給予企業非法補貼、盜取智慧財產、不顧勞動條件與環保標準，針對這些惡劣的行為，葉倫強硬聲明「準備使用全套制裁工具來懲治」中國。

拜登挑選主掌亞太地區戰略總指揮，暱稱「亞洲沙皇」的庫特·坎貝爾，與台灣關係深厚，稱「不了解台灣重要性的時代已經過去」，並表示，拜登政府將延續川普政府在亞太區域的政策，包括強化台美合作，並信守對台灣的承諾。

拜登的國安、國防、金管、亞太四大重要官員，有志一同對中國採取強硬態度，這已經說明了一切。藍營卻從哈佛大學教授艾利森受TVBS採訪中斷章取義，稱艾利森表示美國信守「一個中國」不會公開支持台獨，以此大做文章。事實上，艾利森所言不過是美國標準官方說法。

藍營親中人士把標準的場面話當成救命浮木，對拜登過去幕僚受訪內容斷章取義，藉以見縫插針，不顧實際上，拜登政府的對中態度，從四大官員的發言，已經相當清楚，藍營人士的無端幻想，只是貽笑大方。台灣因應這樣的情勢，也同樣需繼續堅守「聯美自強」的路線，矢志不渝。

（福和會官網：http://www.fratwn.org/）

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