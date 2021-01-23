自由廣場》不宜再自己人調查自己人

◎ 吳景欽

針對翁茂鍾的廿七本所謂現代版百官行述，因各界對司法院的調查報告有所質疑，迫使司法院長發新聞稿強調，將全面徹查、絕不包庇。只是從第一波的調查報告來看，雖涉及者眾，卻多以無貪污對價或時效已過而不付懲處，但這到底是法律規定使然、抑或是自我保護？

司法人員，若收受自己承審案件的當事人之利益，並因此為其有利判決，自會涉及貪污治罪條例的公務員受賄罪。而若犯罪行為發生在二○○六年七月一日前，雖適用舊法較短的追訴權時效，但因公務員違背職務受賄罪，法定刑為十年以上有期徒刑、無期徒刑，就算根據舊刑法第八十條第一項第一款，仍有二十年追訴時效，故就此部分，實不能以行政調查為了結。

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比較會有問題的是，如所接受的利益，並非高額的金錢或買賣當事人公司的股票，而僅是接受招待、襯衫或禮盒等，由於價值可能不高，確實會出現有否貪污對價的爭議。只是對價關係是否存在，金錢價值的高低，只是考量的因素之一，而非全部，更不能由司法院說了算，致應開啟刑事偵查才是。至於法官收受私人利益，但與其承審案件無關，只提供法律意見者，因非屬其職務行為，就很難落入貪瀆犯罪的處罰範疇，就僅能為行政懲處。

惟對公務員的懲戒時效，最長僅十年，且根據公務員懲戒法第廿條第一項，此期間是從行為終了到繫屬於懲戒法院之日為止。但在司法者有所不法，只要仍在其位，於其熟稔法律操作與技巧，甚且可動用影響力為掩蔽下，實很難被察覺，往往得等到其卸任，而無實質影響力時，這些行為才會被曝光，但於此時，卻可能已過了懲戒時效。尤其現行公務員懲戒法，並無時效停止進行的規定，如這次超過一年的行政調查，若仍計入懲戒時效，就在促成時效之完成，即便是無心，總難免有瓜田李下之質疑，故也不應由司法院自行表述。

總之，無論司法院對百官行述案有著絕不徇私護短之決心，但在人民已對司法失去信任下，實不宜再由司法機關閉門造車，而應將所有資料交由監察院的人權委員會，以接受他律與全民監督。

（作者為真理大學法律系所副教授、刑事法研究中心主任）

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