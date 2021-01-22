新聞線上》中共制裁令和台灣禁桃令與秦檜

記者莊榮宏

中共最近公開聲明：台灣「不是」中國的一部分。你可能不相信，但這是真的。

針對剛卸任的美國國務卿龐皮歐等廿八位川朝高官，中共近日下達制裁令，禁止他們與家人「入境中國內地和香港、澳門」。

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你倒是說說看，如果台灣是中國的一部分，以中共外交用字遣詞之字斟句酌，怎麼可能在如此重要的國際聲明中漏寫台灣？

是的，中共心知肚明台灣根本不是中國的一部分，若把台灣寫進去，萬一龐皮歐訪台，中共無力阻止，豈不被打臉打到牙齒掉滿地？

所以中共不敢寫，而這份制裁令形同聲明「台灣不是中國的一部分」，茲事體大，可喜可賀，往後中共再囉里巴嗦，我方只消祭出中共這份制裁令就可「制裁」中共。

面對共軍威脅，台灣致力提升國防實力以保護人民安全，三軍亟需通過相關國防預算才足以執干戈以衛社稷，但國民黨立委拚命扯後腿，有關潛艦、飛彈機動發射車、F-16戰機性能提升、新式高級教練機等重要國防預算，竟一一凍結，真是令人心寒。

南宋抗金名將岳飛在前線拚死抗敵，一味求和的宰相秦檜在後方享樂還大扯後腿，甚至一手主導殺害岳飛，死後落得千古罵名，被稱大奸臣、賣國賊，國民黨立委和秦檜有多少差別？

拜登昨天上任馬上呼籲美國人「要團結」，這話也適用台灣，老愛幹出秦檜行徑的國民黨立委要把拜登的話聽進去，以免遺臭萬年，害兒孫蒙羞。

關於團結，二○二一年伊始就急撲而至的新一波疫情，桃園市不幸淪為重災區，若干縣市首長馬上下達「禁桃令」做切割；長期為抗疫工作付出的桃園市一時宛如棄兒，鄭文燦無奈呼籲「台灣只有一個，大家攜手抗疫」。

所幸新竹市長林智堅秒貼「團結一致，不分你我」，台南市長黃偉哲疾呼「台澎金馬，同島一命」，屏東縣長潘孟安強調「不要貼標籤」；部分藍營縣市首長也針對禁桃令表示「這樣有點過分」、「不會跟進」。

縣市首長不同調，在當年ＳＡＲＳ疫情時代也發生過，當時人心惶惶，各地首長堅拒抗煞醫療廢棄物入境，唯獨張榮味以大局為重，主張「雲林縣不能自外於防疫體系」，准予入境處理。

張榮味當年以一介雲林縣長，展現「同島一命，不分你我」的胸襟和格局，贏得讚譽，使得國會政客和辱罵他的人黯然失色；十七年後台灣再逢疫情，現在的雲林縣長張麗善未能繼承乃兄之風，令人惋惜。

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