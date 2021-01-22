自由廣場》談「台灣新憲聯合陣線」

◎ 陳茂雄

台灣制憲基金會將於二十三日下午在台大校友會館成立「台灣新憲聯合陣線」，匯集台派團體，讓推動新憲變成常態化、組織化的運動，會後將陸續在各縣市成立聯合陣線的分會。之所以成立聯合陣線，是因為贊成制憲的人雖眾，但各自為政，難以成事。

蔣家佔領台灣時期，與日本政府一樣，是殖民統治，台灣人與中國人完全不平等，因而產生反外來政權勢力，黨外人士名義上是從事民主運動，骨子裡卻是台獨運動，目標是要推翻外來的殖民政權。後來黨外人士組了民進黨，所以第一代的民進黨屬革命團體，有強烈的政治信仰，就是要推翻外來的殖民政權。

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當時新成立的民進黨缺乏組織，完全依賴政治信仰吸收選票，因而相當器重獨派團體的支持，獨派團體也期待民進黨成長後，大家同心協力建立自己的國家。二○○○年民進黨執政後，獨派人士將原來要推翻中華民國的主張改為正名制憲，期待民進黨在完全執政後，能一起推動正名制憲。

中國國民黨原本反共，可是台灣民主化之後，卻由反共轉為親共，告訴台灣人要捍衛中華民國，卻擁抱要消滅中華民國的北京政權，如此嚴重的矛盾，因而被台灣人唾棄。這期間民進黨逐漸茁壯，更發展組織，實力幾乎超越國民黨。最重要的是，民進黨由革命團體逐漸轉型為民主政黨，前者有強烈的政治信仰，意圖領導群眾走，民主政黨則以執政為目標，所以跟著主流民意走。

轉型為民主政黨的民進黨積極追著主流民意，不可能為了政治信仰而失去選票，不要說正名制憲，連沒有任何法源的時間印記都不願意改為「公元」，因為無論做甚麼變動，在野黨必定抗爭，執政黨為了穩定政權，就是要「維持現狀」，不可能陪著獨派正名制憲。

多年來，綠營民眾為了打倒國民黨，無條件支持民進黨，現在大部分獨派人士被民進黨收編，民進黨當然不理會正名制憲，若是正名制憲的支持者能整合，當然會影響民進黨的走向。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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