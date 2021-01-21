自由廣場》M109A5「巴西經驗」存疑

◎ 林俊安

日前有論者於眾媒體投書，提出陸軍「銳霆專案」（M109A6自走砲車採購案）的折衷選項分析，並提出「巴西向BAE（英國航太）簽約進行M109A5中壽性能提升…換算下來每輛成本僅約一四○至一五○萬美元…」等，不由得令筆者憶起於美受訓「軍售管理作業班」時，每當與教官討論到各國間的軍售案，講者不時的開宗明義「軍售案都得個案、逐案（case by case）討論」。

就本案，查閱「美國國防安全合作局」（DSCA）新聞稿，美政府於二○一四年公布軍售巴西陸軍四十組M109A5升級套件，以BAE為合作廠商，總價為一點一億美元，換算下來為每輛二七五萬美元，此與論者投書顯有出入。

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再查詢BAE公司新聞稿顯示，本案係自美政府處轉包執行，金額五四○○萬美元。論者所言可能僅為該公司承包執行的升級成本，而未加計其餘如管制品項等之獲得成本。而若以建立戰力與否為標準來衡量，更需計算巴西陸軍當時以國防剩餘物資（EDA）管道獲得的單位成本（每輛約一百萬美元）與其他訓練、整後成本；而該案歷經五年，共交付卅二輛，約每年六至七輛，同樣產能與報價能否適用於規模翻修與改裝？又能否符合我國陸軍編裝與獲得期程需求？另新聞稿中顯示「無已知工合（offset）計畫或項目」也深值玩味，該政府並無技術轉移或工業合作的要求，亦可反映於報價中。

該選項適合我軍嗎？顯然，一碼歸一碼，還得依照我軍的作戰需求，妥慎適切的建案執行，以提升戰力才是。

（作者為陸軍退役軍官，台東市民）

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