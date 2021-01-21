自由廣場》私校退場誰之過？想想稻江媽媽！

◎ 司馬忠良

元月十九日東海大學黃教授投書貴報「私校退場誰之過」，主張應讓大學「有尊嚴的退場」乙節，筆者站在學生與家長的立場試問：大學惡意退場讓媽媽們跪在教育部門口叩頭痛哭，他們的尊嚴要靠誰來維持？學生及國家整體競爭力與私校的尊嚴孰輕孰重？

少子化的海嘯，近五年已造成不少大專院校溺水且搶救無效，包括二○一四年高鳳數位內容學院無預警停招、二○一八年高美醫護管理專科學校與亞太創意技術學院停招、二○一九年南榮科技大學停招、二○二○年稻江科技暨管理學院停招，以及台灣觀光學院預計二○二一年全面停招。稻江學生家長下跪叩頭痛哭，呼籲教育部接管稻江的新聞言猶在耳，立法院卻在二○二○年十二月廿日宣布「私立高級中等以上學校退場條例」下會期再推動，讓呼籲優先處理具急迫性私校退場的家長們個個傻眼不知所措。當政府的行政效率以拖待變，情況往往只會更加惡化，果不其然，二○二○年十二月底公布的全國大專校院註冊率，低於六成的學校高達十二所，是前一年的二倍，只能說去年稻江媽媽在教育部門口下跪叩頭痛哭，終究是白忙一場！

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全國大專校院註冊率統計也揭開高等教育界潘朵拉的盒子，招生掛蛋再也不是後段班學校的專利，教育部統計各學制共七十九個碩博系所與一二一班註冊率掛蛋，而且名單中竟然包括國立政治大學、國立清華大學、國立成功大學都赫然在列，而國立清華大學甫在二○二○年申請增設醫學系竟還獲教育部同意，不禁讓人對教育部充滿疑惑！對於一個招生有兩個系所掛蛋的大學又「同意」其增設新的系所，是否有在認真執行總量控管與招生名額審核，相信國人的眼睛是雪亮的！

整併大專院校並嚴格調控招生名額，是少子化海嘯下台灣無法迴避的議題，且目前看來是不可逆的局勢，起碼接下來的廿年是如此，或許在法案還躺在待審名單的當下，第一線的教師與處室主任僅能善意的提醒考生們留心警戒名單！畢竟，很多同學及家長都擔心如果考不好終身遺憾，但進錯學校卻會遺憾終生。希望來年的母親節不要再有媽媽因為孩子的大學停招而跪地叩頭痛哭，幸甚！

（作者曾任縣市政府教育處督學，台中市民）

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