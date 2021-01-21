自由廣場》（金恒煒專欄）司法膿瘡爆裂了

如果沒有監察院，這宗司法大醜聞勢必掩藏在層層套套黑盒子中，永不見光；更要補上另一個關鍵性的重大環節，如果馬系監委沒有清除一空，即使監察院彈劾，也成不了事。

第五屆監察院接到司法院移送的有關高等法院前院長石木欽的黑材料，立案彈劾，審查會第一次七票對四票，「表決不通過」，第二次人數不足，流會三次後不了了之。馬英九提名的監委方萬富自己涉入此案，拉馬系監委築成鐵壁，杯葛成功！天可憐見，監委換屆，馬系勢力瓦解，去年八月十四日才能以十二比零彈劾成功。石木欽接受記者訪問，竟振振有詞的反嗆：「若涉違失，為何第一次彈劾沒過？」可見對監察院運作了然於胸。

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九月九日監察院提出調查報告，表示檢調掌握一三○多個檔案，監察院只看到與石木欽有關的十餘份而已；北檢扣押賄賂人翁茂鍾廿七本筆記，只將有關司法官部分上交，檢察官涉案的全部秘而不告。監察院遂藉由記者會公開要求行政院、司法院在兩個月內「依法懲處」涉案的司法人員，否則「監察院自己來」。

監察院的大動作，迫使司法院、法務部在今年一月十八日公布調查結果，認定與翁茂鍾有「不當接觸」者計法官廿名、檢察體系的十一名、調查局九名。到底是不是只有四十人涉案？連「劍青檢改」都質疑，要求公布所有貪官名字！

翁茂鍾案起於上世紀末，司法院表示，多屬十餘年前甚至廿餘年前的不當行為。但是，方萬富做監委做到去年七月卅一日，所以案子還是熱騰騰的新鮮貨。

這宗醜聞案牽動了司法每一個部門，涉案的幾乎是權大位尊的頂尖人物，大法官、最高法院、高等行政法院、懲戒法院、行政法院、各地地院不等，有優退大法官、司法院副院長、各級庭長，還有數不清的法官們；檢察官則從檢察長、司長到各地檢察官，真是洋洋大觀，甚至連調查官也不缺席。司改會律師林永頌質問行政院長蘇貞昌說：「為什麼你轄下的警政署沒有任何調查報告？」警政署沒有報告，調查局也沒有；司法機構沆瀣一氣，不是腐爛就是擺爛。

蔡英文推翻陪審制，硬推出參審制，起用所謂「國民法官」當司改的替死鬼；石木欽則用行為替國民法官制做了否證。當時司法院長賴浩敏接到檢舉黑函，召見剛出任高院院長的石木欽對質，石向賴打包票，表示絕無不法情事，也沒有指點翁茂鍾云云，賴院長就被說服了。重點是，如果連律師出身的賴浩敏都被唬弄過去，「國民法官」在法庭中不被唬弄才怪。

台灣司法機器早成利益集團的禁臠了，連監察院都儼然衛兵角色。現在要問的是，還有多少翁茂鍾？還有多少石木欽？還有多少方萬富？還有多少蔡清遊？並非翁茂鍾有多厲害，是司法老結構爛到骨子裡去了，還拿「獨立審判」、「自由心證」當堅甲，不容監察院置喙。

蔡總統五年前大言不慚的司改，成績血淋淋，蔡英文可以坐在總統府置身事外嗎?!

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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