自由廣場》調漲學費公式 教育部應重視

◎ 張淑中

媒體報導，教育部一月底將舉行全國大專校院校長會議，國立大學校院協進會、私立大學校院協進會等四大協進會，屆時將共同建議教育部擬定「調漲學費公式」，將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入公式中，各占三成到三成五，並設立過去十七年凍漲學費的彌補機制，提升高教競爭力。上述設立「調漲學費公式」的提案，值得教育部重視。

不論公立或私立大學，若長達十七年學費未曾調漲，確實會讓有些學校的財務更加拮据，除無法因應教職員薪水逐年調升、物價指數上漲之外；也會讓校園的老舊設備無法立即汰換或整修，嚴重影響學生受教權益與老師的教學品質。教育部不宜再忽視這些問題，並應思考給予各大學調漲學費的機會，才是健全高教體系的正確方向。

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依據現行教育部「專科以上學校學雜費收取辦法」第八條內容：「學校審酌財務狀況、助學機制及辦學綜合成效，得於基本調幅內調整學雜費收費標準，報教育部核定後公告實施或於招生簡章中載明」。因此，只要國內任何公私立大學合乎上述法令規定，且已嚴重面臨每年的學雜費總收入，無法再因應或支付學校教學、訓輔、實驗等所需之費用，甚至連學校的人事、行政、基本設備等重要支出都有困難時，教育部應准許大學可適度調漲學費。

近年在物價上升、工資提高等諸多因素下，長年學費未調漲，已使得許多大學失去競爭力、甚或生存力。未來教育部可參考四大協進會的相關建議，制訂一套情理兼容的「調漲學費公式」；只要各大學有調漲學費需求，且事先做好與學生、家長的溝通，尤其亦考量弱勢家庭學生的經濟負擔，並將學校財務的收支資訊公開，供各界檢視，教育部應許可這些學校有調整學費的空間。

（作者是宏國德霖科大講座教授）

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