自由廣場》（林保華專欄）川普最大遺憾是沒有同中共開戰

即將卸任的美國副總統彭斯，十六日參訪加州勒摩爾海軍航空站，身穿軍服發表臨別贈言，呼籲對中國「永遠保持警戒」，以捍衛熱愛自由的美國盟邦和夥伴。西岸是美國本土最接近深受中國威脅的第一島鏈與南海諸國，有其特殊意義。彭斯還強調，川普政府也明白，想要和平就必須做好作戰準備，「我要很自豪地說，在我們執政四年裡，美國數十年來首度沒有捲入新的戰爭。」

然而我認為，川普在任內沒有和中共開戰，可能是他最大的遺憾與失策。這點彭斯與國務卿龐皮歐都不能說。

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對流氓中共，「警戒」是被動的，因為對於中共的滲透與攻擊是防不勝防的。因此條件成熟時，應該轉守為攻才能一勞永逸。他們屢次違背國際協議的承諾，都可以是開戰的理由。

二○一七年五月二十七日由義大利Isodarco在台北舉辦的國際研討會，我做了《對流氓國家需要以戰止戰》的講話（https://lingfengcomment.pixnet.net/blog/post/34731011）。二○一九年一月二日我在本專欄《美中今年打一仗？》說：「川普的上兩任共和黨總統老小布希都發動過波斯灣與阿富汗三場戰爭，因此川普不是沒有這個可能性。打贏這場仗，去掉民主國家的勁敵與人類之患，美國必然更加偉大，川普的連任會順利進行，台灣是美國最放心的蔡英文在執政，國民黨將被迫選邊站，從而解決台灣的主權爭議。」

相信川普有他的部署，先打貿易戰、科技戰、金融戰，削弱中共勢力以後若還不行，才用戰爭解決最後問題，逼迫中國新政府改弦更張，這樣也可避免被指責為「以戰爭求連任」。川普真是太君子了，結果被一場武漢肺炎擾亂了他的部署，而導致「美國再偉大」的壯志未酬。美國如果在中共最強大的時候把它打垮，拯救人類災難，必然彪炳千秋。

打仗必然有生命財產的損失，打垮一個危害全球人類的怪獸，這個代價大家必須付出，只是盡量少一些。貿易戰與科技戰，就是以付出若干經濟代價來取代美國人的生命。無奈美國一些跨國公司並不領情，他們把金錢看得比人命與國家安全還重要。難道忘記共產黨的終極目標就是消滅資本主義與資本家嗎？

二○一九年美中如果打了一場仗，也許就免掉了後來全球的武肺浩劫。那是比一場大戰更大的生命財產損失。但這是馬後炮，不是理由。

川普團隊卸任，中共如釋重負，戰狼會更加咄咄逼人，甚至輕啟戰端。同樣，拜登的國內政經疫情問題不易解決，不但面對川粉，對中共的懦弱也必然引發美國愛國軍人的不滿，這從川普在西點軍校大受歡迎可見。拜登面對國內難題與中共夾擊，會不會也引爆一場美中大戰，還可洗掉他與中共的曖昧關係？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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