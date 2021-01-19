自由廣場》持續推動 文人領軍

◎ 姚中原

蔡英文總統的第二任期，是否能為國家培養出一位文人國防部長，或任命一位文人副部長，其實是有其重要意義且值得社會各界關注。

根據國防部組織法規定，國防部長為特任，副部長為特任或上將，常務次長為簡任或中將，戰略規劃司司長為簡任或中將。換言之，上述國防部的重要領導職務，是可由文官擔任。然而，檢視當前蔡政府的國防部長、兩位副部長、兩位常務次長，甚至是戰略規劃司司長，完全是軍人背景出身或由現役職業軍人擔任，此與「文人領軍」的精神有所差距。

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二○○二年三月一日象徵我國國防體制邁入軍政、軍令一元化時代，並以達成「文人領軍」為重要目標的「國防二法（國防部組織法與國防法）」正式實施。所謂文人領軍精神，不是只任用一位「脫下軍裝、換上西裝」的國防部長；而是讓一些重要的主官職位，也由文職人員擔任。如此作法，才能改變國防組織文化、提升行政工作效率，並促使軍事業務走向法制化。

英、美及日本等先進民主國家，向來任命「純文人」的國防部長或副部長，以及進用大批高階文官，其主要目的，就是希望國防體系在決定重大國防政策、軍事戰略之前，不能只聽見軍方將領的片面聲音，而係能廣泛聽取各方的專業意見，如此國防組織才能走向現代化，國防政策制定才能更為周全，並可解決軍事運作的保守弊病。

目前英國國防大臣與日本防衛大臣都是由文人擔任；德國、法國、荷蘭、澳大利亞等國家則皆為女國防部長；即將於一月廿日上任的美國總統當選人拜登，已任命希克斯（Kathleen Hicks）為國防部副部長，她將是美國史上首位的女性國防部副部長。

我國實施軍政軍令一元化，至今已將近十九年。前總統陳水扁八年任期內，曾任命過一位文人國防部長、四位文人軍政副部長。馬英九任期內，則任命過一位文人國防部長、兩位文人軍政副部長。

總而言之，「文人領軍」已是先進民主國家常態，也是民主必然趨勢。未來台灣要持續推動「國防改革」及落實「國防法治」重要工作，除了要讓相當比例的專業文官進入國防體系之外，也必須要讓國防部長與軍政副部長此兩項重要職務朝「文人」擔任的方向努力。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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