自由廣場》對於國民黨 美國積怨已深

◎ 黃天麟

AIT處長酈英傑上月十六日拜會台中市長盧秀燕，盧當面關切美豬案，稍後AIT發表強烈聲明批政治人物散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮對所有人無益。酈英傑是一位外交官，其聲明已經含蓄很多，但應已表達其隱藏於歷史的台美瓜葛。

中市府與AIT的齟齬是一時的擦槍走火嗎？不！其實這是中國國民黨揮之不去的「親中」、「反美」、「厭台」的深層底蘊，與美國「擁台」、「護台」政策的另一次對立。試問一九三七年的中日戰爭，若無美國在幕後軍援能有八年抗戰嗎？一九四九年若無美國派第七艦隊護台，馬英九今天還能存在於台灣嗎？國民黨對美之護台政策理應感激涕零。

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美國萬萬沒想到這一個一手扶助的國民黨竟是個割袍斷義的親中政黨，二○一五年三月底亞投行創始會員國登記截止，馬英九趕在當天夜半向北京遞上申請書，震撼了美、台政界，此種「夜奔敵營」的魯莽行為，深深刺痛美國人的心。「台灣是可信賴的夥伴嗎？」這一疑問已深深鑲嵌在白宮決策官員之腦海裡，欠缺美國信任的國民黨即在次年大選折翼。

此次萊豬爭議，國民黨高舉「食安」大旗，汙衊民進黨毒害全民健康，這是無理取鬧，是百分之百的政治操作，以蠱惑民眾獲取政治利益。食安問題嗎？看看萊豬美國人在吃、日本人在吃、韓國人也在吃，吃出了什麼毛病嗎？聯合國食安法典委員會也認可豬牛肉萊克多巴胺10ppb範圍內是安全的，所有CPTPP會員都沒禁萊豬，難道台灣人就比其他人高貴，是「高級人種」？如果說10ppb範圍內也是毒，那麼天下所有東西都是毒，「酒」喝多會傷肝，水喝多了也會傷腎，曾有一項研究報告，日本人多患胃癌，是因為以米為主食，那麼日本該禁吃米飯嗎？

親中媒體指責蔡政府為了討好美國編了個「萊豬換BTA」的謊言。換來的是台灣列入匯率操縱國，對台輪胎課徵反傾銷稅。這又是倒果為因的指控。請國民黨摸摸自己的心，回顧你們的所作所為，處身於美國官員，就知「為何美國USTR（貿易代表署）對與台灣的TIFA或FTA未表積極的態度」？你們有沒有設想到當他們看到你們（國民黨）扔擲豬內臟，口誅筆伐美國之時的美國官員心中之悲愴？美國是只要求公平的貿易，這一小小的要求所得到的竟是台灣（你們）無限上綱的反對與汙衊。幾年了？這一累積下來的怨懟，也終於表現在AIT對台中市長的聲明之內，USTR賴海哲的一句話也只是一種情與理的必然投射。

夠了吧，請認清你們（國民黨）過去行為對台之傷害，因為你們的所作所為終歸還是會被認定是台灣的行為。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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