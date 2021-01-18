社論》堅持防疫到最後一刻

二○二○年，全球陷入驚恐的氛圍，台灣卻由貿易戰與疫情深淵脫出，在瘟疫肆虐及經濟低谷的世界裡，這個被孤立的島國仿如另一個平行宇宙，兀自如常運轉，成為世人驚嘆的現代桃花源。然而，今年的挑戰將更嚴峻，中國每天例行的軍機侵擾，全球第二波疫情因為變種病毒出現而加劇，台灣能否固守城池，不被中國極權病毒與肺炎病毒攻破，實有賴國人更加團結與努力。尤有甚者，川普即將卸任，其以民主、自由經濟對抗中國霸權的政治遺產是否會被拜登繼承，更是台灣命運轉折的關鍵。

此一攸關台灣命運的課題，吾人必須深入討論，釐清、掌握事態發展的脈絡。首先，在兩岸關係方面，拜登的中國經貿與兩岸政策走向尚未明朗，但台海風險已急劇增加。美國智庫「外交關係協會」（CFR）日前公布報告，警示美中為台灣爆發軍事衝突危機，已從第二級風險升至第一級。如此等級與伊朗和美國爆發武裝對峙，以及阿富汗、敘利亞、委內瑞拉內部情勢惡化，是相同的評等，可見台海形勢之險峻。而現實的情狀，則是中共的軍機艦騷擾不斷，環球時報等官媒一再瘋狂叫囂對台武統。這類行徑看似象徵性作為，但真正的意圖則是︰一方面希望塑造出兩岸軍事對峙的新常態，使我空防陷入彈性疲乏，造成防不勝防的缺口。

請繼續往下閱讀...

其次，不斷對台灣施加壓力，頻繁游走武力衝突邊緣，一旦擦槍走火，將可測試台灣人心防與國防的強度，且可能以此作為武力犯台的藉口。因此，在中共玩弄武力威懾的戰術下，執政者與國軍更宜維持良好的情緒控管，不被敵人的挑釁激怒，以避免意外衝突發生，掉入中共的陷阱。另外，加速現有武器系統的優化，採購先進防衛武器，甚至募兵制、徵兵制、役期等更應視實際情況與需求，而加以檢討變革。如此多管齊下，方為應對中共威脅的良策。這些因應對策部分操之於我，應列為施政優先項目；部分則決定於外部因素，尤其是美國的政策走向，因而，繼續促進美台關係的加溫，亦為執政當局刻不容緩的努力方向。幸運的是，拜登雖然可能將施政重心轉向國內問題，但一般仍認為川普的抗中政策很難被翻轉；更重要的是，中國數位獨裁體制對外擴散，已是自由世界最大的威脅，地緣政治的天平正在向台灣傾斜，這是台灣安全的重要屏障。

再就經濟而言，疫情造成宅經濟與資通訊的需求，與供應鏈重組，由台灣出口頻創新高看來，強韌供應鏈與掌握關鍵技術，乃是台灣產業的強項，使得台灣不受多數國家鎖國封城影響，成為少數經濟正成長的國家。展望未來，台灣在一些重要產業發展上，尤其半導體、電動車的供應鏈，均建立厚實基礎。例如台積電等於是全球半導體產業榮枯的最重要指標。此外，谷歌、微軟等科技巨擘紛紛來台設立資料或研發中心，將可提供台灣優質的就業機會，強化關鍵技術的研發，提升台灣科技產業的競爭力。然而，在台股邁向一萬六千點頂峰之際，吾人也不能輕忽，全球金融市場的榮景，乃是主要央行大量印鈔與低利率政策堆疊出來，並無扎實的基本面支撐。實體經濟其實是財富集中在少數大亨與特定產業，而貧者卻是日益失去工作，只能在生存線上載浮載沉，呈現Ｋ型發展模式。如此則潛藏社會衝突對立，以及金融泡沫破滅的危機。如何抑制金融市場的炒作，將資金導入實體經濟，確保經濟成長的果實可以澤及大多數人，亦應成為執政者努力的目標。

其實，今年台灣要在兩岸與經濟上確保既有成果，只要努力應該不難，但是，疫情防治卻可能成為最大挑戰。一方面各國感染案例飆升，使得境外移入病例不斷增加，造成阻絕病毒於境外的困難；另一方面則是台灣防疫成績堪稱世界第一，讓國人的戒備日漸疲乏，將眼前美好的一切視為理所當然，開始疏於防備，讓一再變種、傳染力倍增的病毒有可乘的空隙，可能在本土擴散。近日出現在北部某醫院醫護人員的感染案例，吾人不能不警覺，台灣的防疫防線可能會被攻破。國人必須再度重建高度的全民防疫意識，堅持到防疫的最後階段，才是真正的贏家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法