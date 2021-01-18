自由廣場》這些人喊了一年社區感染

◎ 林志翰

有鑑於中國武漢肺炎來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心於去年一月二十三日將疫情等級提升至第二級，由衛福部長陳時中擔任指揮官。全國民眾偕同政府對抗武漢肺炎即將屆滿一週年之際，這些人的口水始終沒停過。

去年二月十七日，針對台灣出現首例確診個案死亡，台北市長柯文哲以醫生的身分說，他認為社區感染是遲早會發生的。結果去年底柯文哲獨排眾議，決定如期舉辦跨年晚會，並以台灣目前沒有社區感染的證據，認為各縣市政府取消跨年晚會活動是被不理智的恐懼打敗。

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到了二月中下旬，國民黨主席補選候選人郝龍斌質疑高雄市推動罷韓活動，將增加社區感染機會，更是防疫最壞的示範。

三月一日，國民黨立院黨團針對案三十四確診前接觸過三名醫護人員及一名清潔人員，高呼恐將爆發院內感染或社區感染，呼籲政府重訂口罩配戴政策。

三月中旬，最愛超前部署的新北市長侯友宜演練新北聯醫「清空計畫」步驟的實際流程。侯市長自傲地表示，新北市政府已做到三千人大規模感染演練，一旦爆發社區感染，衛生局將聯絡退休醫護人員，回歸醫療線上支援。當時與會演練活動的陳時中部長客氣地表示，大家要警惕小心，但不用恐慌。

八月六日，多起外國人離開台灣後確診，還有一名比利時工程師於七月二十九日返國前確診。中國醫藥大學感染科主治醫師王任賢痛批指揮中心「吃案」、吃相太難看，就是為了不要戳破台灣「無社區感染病例」的謊言。

幾個月過去了，王任賢醫生口中所謂的「謊言」，遲遲沒被戳破，近日國內首見醫生被傳染武漢肺炎，王任賢醫生又聽不進指揮中心對於該醫生確診原因的研判，危言聳聽說著這位醫生應該是在社區內感染，應該立即封院。

至於楊志良前署長，他可是公衛專家，先是嘴硬遲遲不對「開除首例染疫醫生」的說法道歉，現在又痛罵指揮中心雙重標準，恐爆發社區感染，台灣防疫會失敗。

「狼來了」是善意的提醒，還是看風涼的詛咒？這些人喊著社區感染快一年了！難道他們真以為指揮中心可以像中國共產黨政府一樣隻手遮天，掩蓋社區感染的案例嗎？

（作者為國中教師，台南市民）

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