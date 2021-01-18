自由廣場》冠狀病毒是照妖鏡？還是讓我們更成熟？

◎ 吳海瑞

一年來，台灣在防疫的表現，備受國際肯定，但總有人有異見。

去年三月中，《中時》記者跟風《人民日報》，質疑台灣防疫造假；五月，中國國務院台灣事務辦公室發文批評陳時中防疫未見專業，卻是「隱瞞疫情的一把好手」。六月初，台灣沒能與泰、越、澳、紐等四國被日本列入首波入境解禁名單，《聯合》重磅快評：「日本揭開台灣是國際防疫模範生的假象？」

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八月份，為了拚命證明防疫破口？彰化萬人普篩、揪居檢者等高危險族群篩檢被報導；國民黨擬聯合十四個執政縣市入境普篩。陳時中不解：做得好為何要學失敗的人？前衛生署長楊志良等反駁：「難道普篩的國家都是傻瓜？」沸騰沒幾日，德國漢堡市長指出，實施入境普篩是嚴重錯誤，僅兩週就造成病毒篩檢實驗室瀕臨崩潰。此舉除耗費資源外，許多入境普篩幾天後才陰轉陽，而偽陰性者也會因此造成防疫破口。陳才解圍。

近日醫師染疫，楊志良以專家姿態大喊開除，雖無人力挺，但有人暗助。十四日《東森》談話性節目有議員、名嘴引用入口網站《YAHOO》的民調，指出有近半國人對防疫沒有信心；對「匡列五百多人篩檢陰、周圍第一圈無確診」的評價充滿譏諷：「台灣要緊密接觸的男女朋友才會確診？其他幾百人多無症狀，運氣哪會這麼好？」誤導觀眾無症狀就不算確診（被感染），遙指作假的想像空間；對徹夜進行追蹤與檢驗的防疫人員是「開除醫護」後的傷口撒鹽！

英文有句諺語：「成功有許多父親。」意指成功需要多種因素配合。台灣一年來防疫的成績，是多數人民、醫療體系、防疫中心等團隊共同的努力，以及前人成果累積的加總，如此表現，還是被質疑、貶損、否定，代表台灣還不是一個能夠客觀論事的社會，其中隱約也有政黨惡鬥與媒體助陣的影子。

冠狀病毒會是一面照妖鏡？還是對抗的過程中，能讓我們更成熟？

（作者為上市公司專業經理人）

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