自由廣場》複數選區的罷免制度斟酌

◎ 田台仁

一萬多票當選，八萬多票被罷免！難道王浩宇做人這麼差勁，竟然引來高達八萬多人來罷免？

有人說這是因為網路聲量的結果，有人說是國民黨總動員的結果。不管什麼原因，最簡單的數學現象就是：在泛藍佔九十％的選區內，王浩宇當選時的得票率是八．六八％而已。但罷免時，卻是泛藍集中於僅僅一位被罷免者身上，所以九十六％罷免同意票，接近於九十％的泛藍總得票率，豈非再當然不過。

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這現象說明一件事，那就是：任何泛藍的傳統選區，只要集中投注於單一被罷免人，藍營選民都可以輕而易舉的將非藍之公職人員罷免，只因為這個客觀的數學因素。

理論上，在鐵綠選區也會發生相同效應。因為還沒發生，所以尚無法證實。而韓國瑜被罷免的狀況不能相提並論，因為高雄本身並非是超高綠票選區。

從這個現象可以看出一個亟待注意的風險：雖然罷免的法律在二○一六年底才修成目前的樣子，立即導致時代力量立委黃國昌差點被罷免成功，卻也造成首次直轄市長韓國瑜被罷免。顯然選罷法的遊戲規則需要再加以研究調整，讓罷免可以在輕易成功與毫無機會之間取得平衡。否則，任一陣營只要動員五十萬人作為長期移動戶口，就可到處罷免一些對方陣營的人了。若果真如此，台灣的民主將會非常不健全與不穩定。

我是堅信，亂玩體制，權力的迴力鏢終究會打到自己。

（作者為經濟學人）

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