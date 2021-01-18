自由廣場》把王浩宇的名字刻在心底

◎ 潘翰聲

王浩宇被罷免，好像是為藍營士氣添加柴火，其實不必過度推論為「報復性罷免」將遍地烽火，或是主流大黨支持者將可能罷免進步議題的小黨民代。這次進步性中道力量的現身，不單單是政治道德良心回來了，也標誌著網路民粹政治的極限就到此為止。

雖然國民黨傾全黨之力，是罷王成功的必要條件，但單靠藍營的怨氣仍不足以成事，也需要跨黨派的在野小黨成功結盟，和中間選民的現身，才是能夠跨越門檻的充分條件。從近年首長、民代、和基層里長的幾場罷免案，學界有必要深入研究罷免之成敗因素，特別是分裂社區共同體的副作用。

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以去年12月中旬台北市福安里的罷免案來說，不同意罷免的票數足足是同意票的三倍多，捍衛社子島里民居住權的謝文加里長支持度大勝開發派，就是一個正面積極應戰的案例。只要有更多優質政治人物通過被罷免的危機考驗，證明選民自有其理性判斷，台灣的民主將可能更為深化穩定。

多數人認為，王被罷免主要是言行太過爭議，大概有兩個面向，一個是選前選後不一樣的搞雙標，一個是不斷造謠被拆穿還死不認錯、不道歉。以筆者個人曾經和他同在綠黨四、五年的近身觀察，王一直是把網路商業經營之道用在政治圈，受美式教育的他，為達目的不擇手段，在台灣也很普遍，大家對罷王結果落井下石之際，都應該面對內心潛意識裡的「王浩宇」。

王選前保護藻礁，選後卻翻臉支持開發，當然要付出被罷免的代價，一個沒有全球綠人憲章信仰的人，卻曾擔任環保政黨黨魁，必須深切反省這種「如果沒選上什麼都沒有」的現實派路線。搞雙標的政客族繁不及備載，如果政黨在野和執政的角色互換，都可以輕鬆變臉，把政治道德搞臭，導致優秀人才不願意投身政治，並非台灣之福。

另一方面，「負面聲量好過沒有聲量」的網路法則，盛行於政治人物和小編之間，他們和王的作法只是五十步和百步的程度差別，本質上的差別不大，只在於有沒有越過選民紅線的判斷力高低。一再造謠被法院認證的政客，不斷上電視夸夸而談，不會只是他一個人的問題。

西方現代政治學，特別區分實然面和應然面，將政治去道德化，成為一個學術研究對象的科學，並與資本主義社會運作相結合，成為規範權與錢交易的規則制定，及蒐集選票與鈔票之技藝。到了表演政治、網路政治、民粹政治交錯的當代，成王敗寇的現實原則更為盛行，聲量常在極短時間內激烈震盪，政治人物、組織和議題的生命週期也大幅縮短。

中壢人在罷王的投票，劃出了政治道德和網路民粹的紅線。每個政治人都應該，把王浩宇的名字刻在心底，把罵王的每一句話拿來檢驗自己，跨出改變台灣政治文化的第一步。

（作者為環保運動者）

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