自由廣場》模擬性愛又如何

◎ 陳金萬

模擬性愛怎麼了？模擬性愛就是猥褻行為！舊約聖經的雅歌也有許多模擬性愛的經文描述，以色列人曾把它列為限制級作品，禁止年輕人閱讀。台灣的「道德警察」是不是應該仿效以前查禁母語聖經的做法，去全國各地教會查禁聖經，以免國情不同引起傷風敗俗的事情發生？

藝術與色情往往是一線之隔，我們應該把界定的工作交由警方和法官來處理嗎？這樣會不會落入自由心證的陷阱，有人認為粗鄙可憎，有人卻認為無傷大雅？結果，幸運的人無罪釋放，倒楣的人破財消災，倒楣又貧窮的人被警察抓去關。還是，我們可以透過修法，讓他們卸下道德裁判的責任，還給社會免於性恐懼和道德壓迫的自由？

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近日台中夜店豔舞風波最值得深究的法律問題，不是外籍舞者身著膚色緊身衣的演出，是否有違反三點不露的技術犯規之嫌，也不是三人模擬性愛的舞蹈動作，是否引發性慾及妨害風俗的問題；畢竟，在法律定義不明的情況下，是否構成猥褻的行為標準，都是見仁見智的事。

重點在於店家有無做好禁止觀眾攝影、錄影及轉傳表演內容的規定，以保護舞者的著作財產權及人格權不被侵犯，這才是癥結所在。況且，無論它是表演藝術、還是通俗娛樂，它就只是一場表演；只有入戲太深的人，才會搞不清楚舞台表演和日常生活的區別。

店家做好著作權管理，才能讓演出專屬成年觀眾所獨享，也讓當晚的高潮與爭議都在演出後平息，而不會在網路引發臆測和流言，徒增後現代網路傳播的困擾，最後導致自己惹禍上身。線上批評和反對者大多是不在場的人，舞者因此吃官司不是很冤嗎？到底誰才是真的受害者？

過度性化和壓抑的社會都有問題；但是，它應該屬於教育、文化與社會協商的範疇，不應該運用法律手段來替代道德的任務。台灣經歷過二二八、白色恐怖、美麗島和鄭南榕事件，創作自由和言論自由得來不易，而道德警察的存在，就是對台灣民主與自由最大的諷刺。

請警察和法官高抬貴手，不要為難白俄羅斯的年輕人。在他們未曾經歷東歐鐵幕的禁錮年代，就先經驗台灣「警總再現、威權遺緒」的恐怖，這對台中市府聲譽和台灣國際形象都不是一件好事。

（作者為藝術評論人，台北市民）

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