自由廣場》陸軍雷神之槌的第二選項

◎ 張豐麟

美國在二○二○年底確定沒有同意出售予台灣的軍購清單計有兩項，就是M109 A6帕拉丁一五五公釐自走砲車以及迅擊Quickstrike-ER水雷，但台灣國防部仍自一○九年起開始預算編列一七二億六五五三萬餘元的「銳霆專案」，期待美國明年可以出售一百輛M109 A6自走砲，然而M109 A6其實是一九八四年美軍榴砲延壽暨改良計畫的改良型，美國自身採購約一二○○輛是較新版的M109 A7性能更為先進，沙烏地阿拉伯於二○一八年四月將一八○輛M109 A5提升至M109 A6的價錢是十三億美元，加計後勤備料及訓練費用後，平均每輛M109 A6的單價為七百萬美元，換算台灣預計採購的一百輛平均單價也在六百萬美元左右，我們可以知道一輛M109 A6的成本大約是一．八至二億新台幣，較讓國人疑惑的是，目前台灣裝甲砲兵部隊裝配的是M-109 A2/A5系列自走砲，總數量依舊有二二五輛在役，引進一百輛的A6版本後僅有三分之一不到的裝甲砲兵是具備自動火力管制系統，為何不讓三百輛裝甲砲兵一次到位呢？原因很簡單，因為M109 A6帕拉丁非常昂貴，全數升級的成本預算恐突破六百億新台幣大關！

南美洲的巴西在二○一四年自美國取得一批剩餘軍事物資，包含封存的M109自走砲，並在二○一六年底與BAE原廠簽約進行中壽性能提升，依照官方釋出的型號稱為M109 A5+BR並大量採用M109 A6帕拉丁的現成技術與零件，參照型號幾乎八成都是A6版本的原始設備，此一M109 A5+BR方案讓原本M109 A5的接戰準備時間從五分鐘縮短到一分鐘，幾乎等同於A6版本，換算下來每輛M109 A5+BR的成本僅約一四○至一五○萬美元，且所有的升級改裝原廠BAE均有保固，因為其僅有帕拉丁四分之一價格，即便台灣將現役老舊的二二五輛M109 A2/A5全數升級成跟巴西一樣的M109 A5+BR版本，總經費依然低於九十億新台幣，卻可取得超過兩倍「銳霆專案」具自動化接戰能力自走砲車，顯然經濟實惠許多。台灣陸軍規劃具備獨立接戰與精準打擊戰力的砲兵部隊方針絕對是正確的，既然美國不同意出售全新車體，或許可以思考升級方案，在預算與老舊裝備更新的數量間取得折衷的平衡點！

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（作者為大學行政人員，論文獲全球空運年會ATRS錄用）

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