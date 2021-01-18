自由廣場》司法院要放水？

◎ 羅承宗

富商翁茂鍾所牽扯出的審檢風紀案，司法院預計在今天（十八日）公布懲處名單。事前有媒體報導，本次捲入法官與檢察官各逾五十人，因此司法院訂下所謂「網開一面」標準，如未承審翁案，只要是與翁一起見面吃飯次數在五次以下，收襯衫在三件、補品三盒以下的，一律放過，不予調查，以免「血流成河」。

查法務部曾訂定「公務員廉政倫理規範」，有關餽贈財物，其中規定若相對人屬於偶發而無影響特定權利義務之虞時，才可以接受餽贈，且金額還受到「受贈之財物市價在新台幣五百元以下；或對本機關（構）內多數人為餽贈，其市價總額在新台幣一千元以下」之限制。另外在程序上，與其無職務上利害關係者所為之餽贈，倘若市價超過正常社交禮俗標準時，應於受贈之日起三日內，簽報其長官，必要時並知會政風機構。

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姑且拉低標準，將法官、檢察官的倫理標準與一般適用公務員服務法的公務員等同視之。循此規定，法官雖沒有承審過翁案，卻收受富商襯衫者，除非是三件加起來在五百元以下，或許才可例外縱放。只是就你我常民常識判斷，富商翁茂鍾能送得出手、法官大人們又看得上眼、穿得上身的高級襯衫，絕對已逾越「公務員廉政倫理規範」的五百、一千元標準數倍。究竟司法院「放過」標準何在？由誰決定？令人相當好奇。

前揭法務部「公務員廉政倫理規範」乃馬政府時期於二○○八年六月上台後一手打造，已算是公務員廉政倫理很低標的規範。整個司法體制發展到今天，一方面把司法官錄取率設定在百分之一，為年輕的法律人打造極端嚴苛的進入障礙；另一方面又對手腳不乾淨、應予斷然汰除的資深法官百般呵護、寬以待己。難道這種是非逆轉的「反法律倫理」教育，是司法院層峰想跟世人傳達的訊息嗎？

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

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