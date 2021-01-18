自由共和國》曾進發／秋天的味道

曾進發／攝影詩人
剛剛曬乾的棉Ｔ恤
有秋陽的味道
被秋陽曬出淚珠的楓葉
有月亮的淡藍色味道
曬著月光與酒
作了一夜淡藍色的好夢
夢中楓葉飄落了好幾回
熟悉的人影在濃藍色螢幕重複播放
棉布製成的枕頭有淚水的鹹鹹味道
時間的味道輕飄飄的又很沉重
很輕鬆的就壓落樹梢上的紅葉
秋天的味道淡淡的
有重金屬搖滾的嘶啞吶喊味道
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