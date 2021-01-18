自由共和國》曾進發／秋天的味道

秋天的味道 攝于 日本 楓葉迴廊

曾進發／攝影詩人

剛剛曬乾的棉Ｔ恤

有秋陽的味道

被秋陽曬出淚珠的楓葉

有月亮的淡藍色味道

曬著月光與酒

作了一夜淡藍色的好夢

夢中楓葉飄落了好幾回

熟悉的人影在濃藍色螢幕重複播放

棉布製成的枕頭有淚水的鹹鹹味道

時間的味道輕飄飄的又很沉重

很輕鬆的就壓落樹梢上的紅葉

秋天的味道淡淡的

有重金屬搖滾的嘶啞吶喊味道

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