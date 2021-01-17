自由廣場》從美國國會暴動事件學習

民主：自發、自律、事實

◎ 廖恆新

NCC駁回中天電視執照換發，其第一理由為「⋯⋯核心節目每日新聞與政論節目卻屢屢違反法律規範，顯示該台的新聞專業難以落實⋯⋯」。不實報導一樣是本次美國大選爭議的核心。每人觀點可以不一樣（自發或自主），但是選舉公告和選舉官司的結果只有一種，不管是在任何夠成熟的民主國家都應該被該國的公民接受（自律）。各級法規不夠完整之處，大家一齊尋求改善。民主的真諦應該是基於事實的自發與自律。

川普總統和他的極少數核心幕僚卻在過去兩個月選擇以不實報導（為跨黨派的州政府及跨黨派的各級法院所反駁）跳過主流媒體（因為大部分主流媒體是基於事實分析及表達不同觀點）陸續欺騙和鼓動眾多川粉，最後發生國會大廈6日的暴動事件。這是不是極為神似2020台灣大選前後許多人非常擔心但是最後慶幸沒有發生的最差狀況？不幸的是無事實依據而非自發非自律的暴動及傷亡居然在民主燈塔美國發生！

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這踩了多數美國人和世界支持良知民主法治的人的紅線。這也是為何後續幾日世界頂尖的社群科技大廠紛紛採取強力的針對性的禁制以及美國國會的第二次彈劾川普總統。這些大廠的壟斷而且鮮少受法律約束的現況絕對可以討論和改善，但是假借言論自由卻傳播不實報導而且極可能鼓動製造更多武裝暴動是絕大多數有理智有良知的世界公民所無法接受的。川普總統是不是煽動的元凶是可以討論的，但是各州選舉公告，眾多選舉官司的結果以及國會在大選結果的憲法認證職權範圍都只有一種。沒有證據的指控選舉不公，指控民主黨整碗捧走，鼓動偏激川粉義憤填膺，國家將亡，因為沒有體制內方式可以連任，引呼志士以武力要脅國會，這也是無法接受的。

川普政府對台灣的友善及支持是眾人週知的。這背後還有美國國會的友台法案及決議的強力支持。尤其在中國的共產本質及擴張主義之下，美國友台升溫是跨黨派的。這是台灣最應該持續努力耕耘的，單軸式的挺川不是台灣的最佳策略。不少偏激川粉是常把民主黨的族裔多元化，性平，全球暖化等重要議題的支持視為他們難以容忍的對立面而簡約的將之偏見視為 “Commies” （共產黨人）。我們應該回到民主的真諦：自發、自律、事實來審視我們是不是跟川普總統和偏激川粉在這一次不幸事件以及特定議題上站在同ㄧ邊。特別是在香港的不幸遭遇的此時，我們是應該堅持民主自由，協同美國跨黨派及民主陣營國家一起防禦中國共產的擴張滲透。同個時候，我們也應該更加瞭解並耕耘民主盟友各國的政黨頻譜以期在民主國家的政黨輪替常態過程中能夠隨時掌握有利的籌碼。

成熟的民主是堅韌的。我們在台灣大選看見，我們也在美國國會在事發當晚的表現看見，特別是彭斯副總統在偏激川粉的絞殺叫囂威脅之下依據憲法主持國會完成該做的事，令人更是敬佩！最後，分享也是共和黨的影星阿諾前加州州長（Arnold Schwarzenegger）針對這次不幸事件的感人發言，他用歷史借鑒告訴大家德奧在二戰前持續對不實報導噤不作聲的下場和他的親身體驗(https://www.youtube.com/watch?v=x_P-0I6sAck)，美國該學習，台灣也該學習。

（作者為美國台僑，任職科技業）

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