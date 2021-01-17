自由廣場》罷王、罷韓之效應與差異

◎ 王洲明

桃園市議員王浩宇罷免案通過；這是繼去年六月六日通過罷韓後，連續第二件縣市民選公職被罷免案。罷韓與罷王，有些差異也將產生連鎖效應。

差異：動員力道不同。罷韓，是市長職，缺額要補選，故敵對政黨動員能力強；罷王，是市議員職，缺額不補選也不遞補，國人較鄉愿（少做損人不利己之事），動員力弱。這可從投票率看出（前者四十二％、後者廿八％）。

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效應一：報復與仇恨。韓是泛藍、王是泛綠，藍綠第一波指標政客，皆被罷免成功，會激勵各地藍綠鐵粉，發動第二波罷免對手的風潮。

效應二：信口開河政客要當心。罷免門檻降低後，過去當選後可為所欲為、胡言亂語，選民沒轍；今後將可提罷免案，且輕易地拔去其職。挑釁、無料、意識形態強烈的公職人員，如再不收斂，就等著被罷免。

效應三：空降、靠網路聲量的有危機。韓國瑜與王浩宇，前者是空降、後者靠網路，兩者都是靠「語不驚人死不休」以博取網路聲量而竄起的典型政客。乃因基層薄弱，無力對抗罷免案，活活被凌遲作收。

效應四：選委會是冷衙門變熱機關。下一波的罷免案，早在各縣市蓄勢待發，原本冷衙門的各縣市選委會將會變成熱機關。而縣市選委會的委員都是縣市長精挑細選的鐵桿舉手部隊，如何保持選務的中立性，讓罷免案雙方信服，這點要特別留意，否則類似「美國川普不信任選舉公平事件」，造成暴動傷亡事件，恐怕會在國內發生。

第二波的罷免案指標人物與選區，指向立委台中市第二選區陳柏惟。因為他是高雄空降台中、基進黨在該地毫無基層組織可言，而且該缺額要辦補選，在地政客們早已虎視眈眈的等待罷免後的補選席次。

（作者為反賄選研究室負責人、臺中市選委會監察小組召集人）

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