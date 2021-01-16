自由廣場》變種武漢病毒危險嗎？

◎ 許英昌

英國及南非分別獨立發現變種COVID-19病毒株B.1.1.7及501Y.V2。B.1.1.7一年來產生廿三個突變，幾乎平均每個月產生兩個突變。B.1.1.7和501Y.V2分別各有八個、九個突變點，發生於病毒表面上的棘狀蛋白。到底所代表的意義為何呢？

第一，科學家發現，棘狀蛋白乃由一二七三個氨基酸所構成，在英國及南非的突變株中，第五○一個氨基酸，皆由天冬酸胺（Ｎ）突變成酪氨酸 （Ｙ），而此突變正位於病毒表面棘狀蛋白上，和人類細胞表面接受器結合的位置。科學家推測此突變使病毒和細胞結合的能力大大增加，導致傳染力增加五十％。

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第二，科學家以倉鼠為動物研究模式，也顯示N501Y的突變，使病毒在倉鼠上呼吸道的感染及複製高於下呼吸道，也間接支持感染B.1.1.7患者病毒檢體，比沒有N501Y突變者病毒含量多的原因。

第三，目前疫苗皆以病毒棘狀蛋白為抗原，而以上突變種病毒，皆發生在棘狀蛋白上，是否將削減施打疫苗產生的免疫反應呢？輝瑞藥廠檢查廿位含N501Y突變的患者，其抗體的效力並沒有多大差異。研究人員也嘗試了解，其他棘狀蛋白上的突變，對抗體的影響。科學家也利用恢復期患者的血清來中和含N501Y患者病毒，證明N501Y突變不太會改變免疫力。

第四，病毒藉著不斷突變以求生存。南非E484K和英國棘狀蛋白Ｎ端的改變，病毒可能藉此躲過免疫系統的攻擊。

總而言之，病毒乃介於生命和無生命之間，人類與病毒之間的共處，並非易事。

疫苗，也絕非一勞永逸，如何在短時間內控制疫情，可能需要一段時間、很大的努力和運氣。

（作者為生物科技公司負責人，中正大學生命科學系兼任助理教授；著有《現代醫學與生活》）

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