自由廣場》揭弊者保護法 請大力支持

◎ 曹耀鈞

我這些日子檢閱近年最新的廉政評鑑研究文獻，發現有一個深受國際廉政評鑑機構關注的重點，就是「揭弊者保護法」的建立與施行的積極度。也許一般民眾認為這法律與我何干？此處我想舉兩個例子讓大家體會一下。

近年我國較著名的金融詐欺案，如博達公司董事長葉素菲掏空公司六十三億被判刑十六年八月，日前已假釋出獄。而另被喻為「世紀掏空案」的太平洋電線電纜公司二百億元資產掏空案，主嫌前董事長孫道存被判刑三年。這兩個案例，若換算刑期折抵的每日坐牢收益，從每天一百萬到五百萬元之間，怎不令人驚奇！類似的個案人獲得假釋後，偷搶得手的隱匿所得，經過本利的日積月累，甚至更為雄厚。再來的階段就變成改過向善，四處捐獻的行善人士。當然也有避居海外改名換姓，偕同下一代魚目混珠變成歸國僑胞，更是見怪不怪。當然，我們都知道，各種犯罪人案情輕重各異，不能一概而論，但問題是人民對於政府治理貪腐的印象，從日常生活的感受是非常直接且忿忿不平的。

請繼續往下閱讀...

相信許多人都在質疑：在我號稱先進民主的國度，難道就得任由奸邪之人擺布玩弄？為什麼就不能早一點發現這些不法情事？這個時候若有揭弊者保護法，就可以幫一些忙了！不論政府或私人企業，揭弊者（吹哨者）可以在社會的每個觸角擔任正義使者，我們也應讓國家立法保護這些正義之士，在組織從事不法情事時，就能加以糾舉。從社會成本來看，整個過程就如同小火苗稍燃時，就有吹哨者加以撲滅，以防止非法既得利益者掠奪國家及社會之財富。

其實，組織內部重大貪腐事件的揭發，主要靠的是內部的吹哨者。而目前國際間反貪腐評鑑大重點，就是觀察一個國家是否制定保護揭弊者的法案。我國的揭弊者保護法草案，行政院已擬具完成，亦顯示政府施行吹哨者保護的決心，但是立法院卻一直未能列為優先法案三讀通過，實在可惜。期盼立法委員諸公，不分黨派，將揭弊者保護法儘速列案三讀，相信在金融、環保、警政、軍事、教育、工程、醫療各層面，會有意想不到的廉政提升效果。

（作者為中華公共事務管理學會特聘研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法