新聞線上》要學華人店家還是學韓國商家？

基本上，台灣只要存在，對中共就是刺激。 （資料照）

記者莊榮宏

乾隆下江南，望著江上船隻問道：「江上千帆，不知有幾艘？」禪師答曰：「只有兩艘」，乾隆不解：「船隻熙來攘往，怎會只有兩艘？」禪師回答：「一艘為求名，一艘為求利」，所以是兩艘。

台灣國內政黨雖多，究其核心思想，其實只有兩種黨，一種親中，一種親美，路線完全不同。

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親美黨反共，主張珍惜現有自由民主生活方式，強調不應接受中共威脅，若中共硬是蠻橫干預，我們必須抵抗，不可屈服，如果中共因而不開心，那也沒辦法；這是做自己。

親中黨則強調，台灣的自由民主生活得來不易，所以要擔心中共的臉色，千萬別「刺激」中共，以免招禍，由此延伸，如果中共感覺被刺激，絕對是我們的錯；這是做奴婢。

對美態度，兩種黨也完全不同。

親美黨認為，台灣必須親美，一來強化軍備，恃吾有以待之，二來結盟美國，牽制中共，使不敢輕啟戰端。

親中黨則認為，親美會刺激中共，台美關係越好，中共越受刺激，最好台美保持距離，才不會招惹中共。

究竟何者才符合台灣長遠利益？

談談美國治安，華人店家若遭勒索，十之八九乖乖付錢，卻使幫派混混食髓知味，只要缺錢，隨時上門，華人求得眼前平安，卻換來永無寧日。

若是韓國商店遭到勒索，韓國老闆不是拎起球棒就是抓起來福槍，把混混趕出門外，揮拳高吼「混帳！別再讓我看到你」，用強硬姿態回應流氓，換來一勞永逸。

比對國內的兩種黨，親中黨作風像華人店家，保有姑息養奸的華人文化；親美黨則像韓國商店，拒絕勒索，抵抗流氓。

有人很愛說「我們不要刺激中共」，但這是天方夜譚。

基本上，台灣只要存在，對中共就是刺激，若要避免刺激中共，唯一方法是台灣什麼都不要做，或是台灣根本不要存在，但這是不可能的事，台灣人不但想要存在，更要大大大方方的存在，不然活著還有什麼意思？

與其像華人商店無膽反抗，一味退讓而永無寧日，倒不如像韓國商店挺身拒絕流氓的勒索；幸好，現在的政府採取的正是此道。

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