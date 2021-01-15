社論》美國駐聯合國大使挺台的意義

原定來台訪問的美國駐聯合國常任代表克拉夫特大使，因美國國務院臨時宣布，為確保國內政權交接平穩，取消國務卿龐皮歐等人旅行計畫，克拉夫特的台灣行因之喊卡。雖然無法成行，卻無礙對台灣的支持。昨日在改與蔡英文總統的視訊會談上，克拉夫特認為台灣在許多方面是世界榜樣，但因中國阻撓無法在聯合國場域分享經驗。她並強調美國會與台灣站在一起，成為民主的支柱。

美國駐聯合國常任代表具政治象徵意義，克拉夫特前年出任後，數度替台灣發聲，顯示美國挺台國際參與，愈來愈具全面性。台灣去年對抗武漢肺炎有成而為國際肯定，但仍遭拒世衛組織門外，美國國務院國際組織事務局為此發起「#TweetForTaiwan（為台灣推文）」標籤，美國駐聯合國代表團率先說，聯合國創立宗旨是為包容所有聲音，禁止台灣踏足聯合國，「對台灣人和聯合國自身原則都是侮辱」。

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美國在台協會當時轉發推文時，還一度加註這是「美國駐聯合國代表團推文聲援台灣加入聯合國」。克拉夫特在去年與我駐紐約辦事處處長李光章的午餐會面，被美聯社記者「直擊」。這其實是經過安排的「不期而遇」採訪。克拉夫特當時稱，這場與台灣官員的餐會是「歷史性會面」，並明白表示美國正在推動台灣重返聯合國。

克拉夫特的積極態度，來自國務院政策挺台並公開化。國務卿龐皮歐去年表示「台灣非中國一部分」，並指這是美國兩黨政府所遵循的政策。這說明美國的「一中政策」，說穿了，就是不讓中國吞併台灣。行政部門與台灣互動上，也鬆綁諸多不合理的限制。蔡總統前年過境美國紐約，在我駐紐約辦事處出席與友邦駐聯合國代表的歡迎酒會，這不僅是突破，也隱含美方對台灣推動參與聯合國的正面態度。

美國支持台灣的國際參與，與印太戰略的佈局息息相關。美國提前解密的印太戰略框架機密文件提到，應將台灣納入第一島鏈，以遏止中國擴張。為了抗中保台，川普政府已十一次對台軍售，即在避免台海軍事失衡；在政治外交上，美國助台鞏固邦交，挺台國際參與力度提高，龐皮歐甫宣布解除台美官方交往限制，為將來的拜登政府打造更堅實台美關係奠下基石。

美國支持台灣「有意義」參與以主權國家為會員資格的國際組織，也是力阻北京對國際組織滲透及影響。外部環境改變，但我們政府對最重要的參與聯合國推動方式，這幾年乏於調整。二○一六年蔡政府上台，先延續前任馬政府做法，僅請邦交國在聯大為我執言。剛開始尚可理解，但之後幾年也均如此。另外，過去委請友邦提案，直接向聯合國叩關的積極策略，蔡政府則未採行過。

即使去年台灣在防疫成績與民主治理上獲得許多國家肯定，與中國的國際形象有如雲泥之別，但我們依然僅透過友邦以發言或致函，籲促將我國納入聯合國體系。對於具高度政治意涵的聯合國議題，蔡政府延續前任政府的做法，藉此表達「維繫現狀」的立場，這是對外，也是向北京傳遞政治訊號。但這未換得對岸的理解與善意回應，甚至變本加厲，從中國軍機去年頻密擾台等可看到，北京顯將我方的審慎之舉，曲解為軍事施壓的效果。

一九九一年立法院建請政府推動重返聯合國後，「參與聯合國」進入台灣的政治議程，從李登輝時期開始透過友邦向聯合國提案，到陳水扁提出以台灣名義申請加入聯合國，這均成為凝聚與展現國家意志的重要政治運動。馬英九時期，則僅執政第一年有提案，之後均再無提案，馬也藉此向北京輸誠，並啟動對中門戶洞開的兩岸政策。

由此看出，過去幾任總統皆經由對聯合國參與策略的調整，展現其對外態度。對已進入第二任總統任期的蔡總統，國際環境有極大改變，美國駐聯大使都公開相挺，這是過去未有的正向發展，說明我們應採取更積極的參與做法，回應國際間的支持聲音。蔡英文昨在視訊時，表示會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動。但還不夠具體，政府對聯合國體系更全面性的推動策略到底是什麼，除邦交國在聯大發言外，我們必須有更進取方略，既是因應外在變局，也真正體現與馬時代的不同。

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