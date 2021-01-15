自由廣場》讚遺產全捐的杜元坤醫師

◎ 尤英夫

日前貴報報導，義大醫院院長杜元坤從醫卅年，每月捐出半薪做公益，金額已達一億元，他深受「十元便當阿嬤」故事感動，因此近十年每月到澎湖義診，也替澎湖病人每年省下二、三千萬元交通費。去年底他生了一場大病，已立好遺囑，身後要捐出全部遺產重建醫院，不會留給子孫云云。這一善事令人感動，也由衷欽佩。

國人傳統思維下，一般都是為孩子們留下財產讓他們過好日子，與西方人之思維，要孩子們自己去努力掙錢不同，而且在成了巨富之後，也慷慨捐錢給公益機構。不過在國內，我們常看太多的遺產成了遺禍的來源，對孩子的好意卻是害了他（她）們。從結果來看，西方人的做法可能是比較好的做法。杜元坤院長的事跡又給了我們很大的啟示。

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在疫情肆虐下，我國很多行業受到衝擊，甚至商店關門。我們這些依靠捐款分擔政府責任，同時也安定社會的社福團體（賽珍珠基金會就是新住民的家扶），更是受到波及，捐款確有減少。不過看到股市的欣欣向榮，讓投資人賺不少錢。據說去年每位股民平均約賺六十四．八萬元，而很多上市上櫃公司也是獲利加倍。我們在為他們恭喜之外，也要冒昧提出呼籲，在這寒冬接近過年之際，很多弱勢族群需要大家一齊照顧，是不是也可以做個善事捐個零頭給我們，驗證一下「台灣最美麗的風景就是人」。

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）

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